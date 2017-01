Klasskillnad när Sverige förlorade

Kanada körde över Sverige när man säkrade finalplatsen.

Efter att Sverige imponerat i gruppspelet och sopat banan med Slovakien i kvartsfinalen så gick man bet mot värdnationen Kanada i semifinalen på onsdagsnatten i Bell Centre i Montreal. Kanada var det klart bättre laget genom hela matchen, och tog till slut en 5-2 seger, och nu väntar stora rivalen USA i finalen.



Galen start



Stämningen var på topp inne i Bell Centre vid nedsläpp, och trots att det självklart var stor fördel för Kanada i publiken, så fanns det en hel del fans med svenska tröjor på sig. Kanadensarna inledde piggast och satte press på det svenska försvaret och Felix Sandström fick göra ett par räddningar.



Sverige drog på sig matchens första utvisning då Sebastian Ohlsson åkte ut för två minuter för tripping. Juniorkronorna tog lite överraskande ledningen i boxplay genom Joel Eriksson Ek som överlistade Connor Ingram med ett fint handledsskott efter 06:05. Kanada kvitterade genom Mitchell Stephens drygt en och en halv minut senare, och det kändes som att hemmalaget var på gång rejält. Men Sverige återtog ledningen 22 sekunder efter Stephens kvitteringspuck, då Carl Grundström bröt in framför Ingram och satte pucken i nätmaskorna efter ett fint förarbete av Alexander Nylander.



Grundströms mål kom efter 08:05 och efteråt så var det tack och hej för Ingram som ersattes av Carter Hart. Trots att Sverige ledde så var det Kanada som förde spelet, och man fortsatte att skapa en hel del fina lägen, och svenskarna hade tur att domarna satte ribban väldigt högt. Sverige fick powerplay med 2:04 kvar av perioden då Dillon Dube fick sätta sig i båset för en knätackling. Men det svenska powerplayet blev förkortat efter att Grundström tagit en onödig utvisning med 1:20 kvar. Kanada fick till slut utdelning i spel 4-mot-4 efter 18:49 då Anthony Cirelli fick iväg ett närmast perfekt dragskott som gick förbi Sandström.



Kanada gasar på



Kanadas press fortsatte i inledningen av mittenperioden. Man fick ett tidigt powerplay då Grundström åkte ut för goaltender interference. Kanada hade ett par fina lägen av Sandström fick göra ett par svettiga ingripanden under de första fem minuterna. Hart kom in i första perioden, och spelade riktigt bra. När Sverige fick powerplay efter 6:23, då Tyson Jost fick sitta två minuter för hooking, så fick Hart göra ett par fina räddningar.



Kanada lyckades gång på gång att få fast pucken i den svenska zonen efter att mycket effektivt använt dump and chase. Cirelli, som redan visat att han har ett ruggigt bra skott, hade ett skott i kryssribban. Sverige stack upp emellanåt, men man fick mycket mindre tid i offensiv zon. Julien Gauthier gav Kanada ledningen efter 12:02 då han brunkrade in pucken bakom Sandström. Sverige såg extremt stressade ut i egen zon när Kanada pressade på för fullt.



Sandström gjorde ett par riktiga idioträddningar då Kanada fortsatte att trycka gasen i botten, samtidigt som det svenska utespelarna slarvade flera gånger om, och den Philadelphia Flyers draftade målvakten höll juniorkronorna kvar i matchen. Sverige var ytterst nära en kvittering med rygt två minuter kvar av perioden när Hart fipplade med plocken på ett skott från Jonathan Dahlén, men Hart lyckades lägga vanten på pucken precis på mållinjen med stor hjälp av Dante Fabbro.



Välförtjänt seger för Kanada



Inledningen av den tredje perioden bara flög iväg. Sverige släppte äntligen loss Rasmus Dahlin efter att 16-åringen suttit fast på bänken under de två första perioderna. Kanada fick ett tidigt powerplay, men man Sandström fortsatte att storspela i det svenska målet. Sverige fick ett eget powerplay efter 6:53 in i perioden då Thomas Chabot åkte ut för tripping. Men ännu en gång så blev det ett förkortat powerplay då Oliver Kylington åkte ut för holding efter 7:32 efter ett riktigt tveksamt beslut av domarna. Och efter bara ett par sekunder i spel 4-mot-4 så utökade Dylan Strome ledningen till 4-2.



Sverige hade stora problem med den kanadensiska forecheckingen, och det var sällan som man kom ur egen zon på ett bra sätt. Kanada var närmare 5-2 än Sverige var 4-3 då Chabot hade en puck i stolpen. Med 2:15 kvar så plockade man ut Sandström, men istället för en reducering så dödade Gauthier matchen med sitt andra mål för kvällen.



För Sverige så väntar nu Ryssland i bronsmatchen på torsdag kväll.



---



Matchfakta:



Sverige - Kanada 2-5



Första perioden:



1-0 (06:05) Joel Eriksson Ek (T. Söderlund) SH

1-1 (07:43) Mitchell Stephens (A. Cirelli)

2-1 (08:05) Carl Grundström (A. Nylander, J. Eriksson Ek)

2-2 (18:49) Anthony Cirelli (K. Clauge, T. Chabot)



Andra perioden:



2-3 (32:02) Julien Gauthier (P. Dubois)



Tredje perioden:



2-4 (47:38) Dylan Strome (N. Juulsen, J. Bean)

2-5 Julien Gauthier (D. Strome, T. Jost) EN

