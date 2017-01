Minnesvärda JVM-finaler: ”Kanada i Kanada är speciellt”

SvenskaFans blickar tillbaka på fyra JVM-finaler som bjöd på det lilla extra.

Kanada-USA är på många sätt en drömfinal för arrangörerna. Höga biljettpriser har gjort att publikanströmningen inte har varit så pass bra som många trodde och hoppades på. Men kanske kan en, på förhand, väldigt intressant final mellan två trätobröder fylla Bell Centre?



Potentialen för en spännande final är hög. Kanada brunstade upp sig som bara Kanada kan och körde över de små och tama svenskarna. USA å sin sida har visat upp en imponerande offensiv och tänder alltid till lite extra mot just Kanada.



Genom åren har det spelats många roliga och spännande JVM-finalen – nu tittar vi tillbaka på fyra av de senaste.



---



Minnesvärda JVM-finaler:



Kanada-USA 2010



Kanada och USA har inte mötts i JVM-final allt för många gånger. Faktum är att den kommande finalen bara är det fjärde mötet. Under många år var USA inte att räkna med på juniornivå och hade, som många andra, problem att hävda sig mot framför allt Kanada, Sovjetunionen och Tjeckoslovakien. De senaste åren har man däremot fått fart på juniorhockeyn och har tagit flera medaljer på alla nivåer.



Den senaste finalen mellan Kanada och USA spelades 2010, i Kanada. De huserade i samma grupp och gjorde upp om gruppsegern på nyårsafton. Straffar krävdes för att avgöra och där drog Kanada det längsta strået. I slutspelet tog sedan båda lagen klara segrar på vägen till final.



Flera spelare som medverkade 2010 har idag framträdande roller i NHL och finalen var en försmak av vad som skulle komma senare i deras karriärer. Lagen följdes åt under större delen av matchen, men i början av den tredje perioden gjorde USA ett litet ryck och drog ifrån till 5-3.



Det finns ingen nation som kan få till en sådan slutforcering som Kanada kan. 2010 såg vi återigen vad de kan åstadkomma i slutminuterna. Under finalens sista tre minuter kom man nämligen tillbaka till 5-5 tack vare Jordan Eberle och tvingade fram en förlängning. Men väl där fick man ge sig. John Carlson stack iväg i en kvick kontring och snärtade in guldmålet när USA tog sin andra guldmedalj genom tiderna.







---



Kanada-Ryssland 2011



Kanada-Ryssland får det att kittlas lite extra. Hockeyns två överlägset största nationer bjuder alltid på speciella matcher, i synnerhet i finaler. När vi dessutom vet att juniormatcher, oavsett nivå, kan svänga fort blir underhållningspotentialen överväldigande. Finalen 2011 infriade och överträffade alla förväntningar.



Ryssarna hade inte varit helt framgångsrika under gruppspelet, men som så många gånger vaknade man till liv i slutspelet, även det inte gick helt smärtfritt. Finland slogs ut efter förlängning och det krävdes straffar i semifinalen mot Sverige. Kanada hade inte haft några större problem i slutspelt. Såväl Schweiz som USA viftades undan och en spännande final väntade.



Vilken underhållning vi bjöds på i Buffalo. Några minuter in i den andra perioden hade Brayden Schenn gjort 3-0 till Kanada och transportsträckan mot guldet låg utstakad. Men så vaknade Ryssland. På fem minuter i den tredje periodens inledning hade man kvitterat och ytterligare några minuter senare stod det hastigt och lustigt 5-3 till Ryssland.



Med Vladimir Tarasenko, Artemi Panarin och Evgeny Kuznetsov i spetsen stod Ryssland för den största comebacken i JVM:s historia och säkrade sitt första guld sedan 2003.







---



Sverige-Ryssland 2012



Kanske färgas vi av det faktum att Sverige tog sitt första JVM-guld sedan 1981 – men finalmatchen 2012 var minnesvärd även för den neutrala tittaren. Ryssland kom återigen med Evgeny Kuznetsov som stjärnan medan svenskarna hade ett mer anonymt lag.



Som vanligt numera tog sig Sverige igenom gruppspelet utan förlust och övertidsbesegrade just Ryssland på nyårsafton. Ryssarna hade stått för en smått galen semifinal mot Kanada där man nästan tappade en 6-1-ledning i den tredje perioden. Två underhållande lag gick upp mot varandra i finalen – och även den här gången bjöds det på dramatik.



Johan Gustafsson och Andrei Makarov storspelade i respektive målbur. Svenskarna fick till exempel iväg hela 58 skott mot Makarov, medan Gustafsson hade betydligt mer lugna 17 skott – men även han tvingades till några svettiga räddningar. Makarovs storspel tog matchen till förlängning, men väl där fick han ge sig. Efter halva förlängningen skrinnade Mika Zibanejad till sig ett friläge och överlistade den utomordentligt duktiga Makarov. Det dröjde 31 år men när Sverige äntligen vann guld igen gjorde man det sannerligen på ett minnesvärt sätt.







---



Kanada-Ryssland 2015



Vi har redan konstaterat att Kanada-Ryssland brukar bjuda på något extra. Det blir ännu lite mer krydda när mästerskapet spelas i antingen Kanada eller Ryssland, och 2015 avgjordes JVM i just Kanada. Och, som vi vet, är Kanada i Kanada något speciellt.



Kanada – med en viss Connor McDavid i laget – sprang igenom såväl gruppspelet som slutspelet. Ryssland stapplade sig förbi gruppspelet men slog ut såväl USA som Sverige på vägen till finalen. Återigen skulle de båda stormakterna mötas i en final och återigen blev det en sanslös underhållning.



I mitten av den andra perioden gick Kanada upp till 5-1 tack vare Sam Reinhart – men som så många gånger förr betyder en stor ledning ingenting i juniorhockeyn. Fem minuter efter 5-1-målet hade Ryssland gjort tre mål och på resultattavlan stod det 5-4 i Kanadas favör.



Den tredje perioden blev en lång ryskt jakt på kvittering. Kanada, på hemmaplan, fick bara iväg fyra skott på mål – men Zachary Fucale såg till att hålla tätt och för första gången sedan dominansen 2005-2009 vann Kanada JVM-guld.







