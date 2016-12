Ny dansk skräll och kanadensisk storseger

Danmark överraskar, USA övertygar och ny storseger för Kanada.

Danmark-Tjeckien 3-2 (OT)



Efter storförlusten mot Sverige i premiären har Danmark rest sig beundransvärt. Segern mot Finland följdes nu upp med en lika meriterande vinst mot Tjeckien. En underhållande match avgjordes i förlängning när Rögles Mathias From bjöd på ett mycket fint nummer.



Danskarna och tjeckerna har nu fem poäng vardera, men de förstnämnda placerar sig före i tabellen tack vare inbördes möten.



Matchfakta:



Danmark-Tjeckien 3-2 (OT)



Första perioden:



0-1 (07:56) Martin Necas (A. Musil)



Andra perioden:



1-1 (28:41) Joachim Blichfeld (W. Boysen, O. Larsen) PP

1-2 (30:29) Filip Hronek (F. Suchy)



Tredje perioden:



2-2 (53:36) Nikolaj Krag (J. Blichfeld)



OT:



3-2 (60:47) Mathias From (N. Krag)



---



Ryssland-USA 2-3



En rolig match slutade med amerikansk seger. Clayton Keller, och hans förstakedja, fortsätter att övertyga i USA och stod för två av målen. Keller inledde målskyttet genom att snirkla in pucken bakom Ilya Samsonov medan Colin White petade in en retur till 2-1.



Jänkarna har nu maximala nio poäng efter tre matcher och spelar seriefinal mot Kanada under nyårsafton. Ryssland i sin tur får hoppas att man lyckas säkra tredjeplatsen och förmodligen undvika Sverige i kvartsfinalen.



Matchfakta:



Ryssland-USA 2-3



Första perioden:



0-1 (04:14) Clayton Keller (J. Anderson, C. Fitzgerald)

1-1 (11:59) Kirill Urakov (Y. Trenin, S. Zborovski) SH



Andra perioden:



1-2 (24:03) Colin White (C. McAvoy, C. Keller) PP

1-3 (31:41) Troy Terry (E. Foley, T. Laczynski)

2-3 (37:17) Kirill Kaprizov (Y. Rykov, M. Vorobyov) PP



Tredje perioden:



-



---



Lettland-Kanada 2-10



Kanada fortsätter att imponera i Grupp B och tog en ny storseger. Den här gången blev det 10-2 mot stackars Lettland och nu toppar Kanada gruppen på maximala nio poäng. Men kampen om gruppsegern lever fortfarande och bestäms i en direkt avgörande match mot USA under nyårsafton.



Taylor Raddysh stod ut med hela fyra mål, och ytterligare en assist. Dylan Strome noterades för fyra assist.



Matchfakta:



Lettland-Kanada 2-10



Första perioden:



0-1 (10:38) Mathew Barzal (P. Myers) SH

0-2 (11:54) Nicolas Roy (P. Myers, K. Clague) PP

0-3 (19:40) Taylor Raddysh (T. Chabot, D. Strome) PP



Andra perioden:



0-4 (29:11) Taylor Raddysh (D. Strome, P-L. Dubois) PP

0-5 (32:13) Taylor Raddysh (M. Joseph, K. Clague)

0-6 (32:53) Mathew Barzal (T. Raddysh, K. Clague)

0-7 (33:30) Anthony Cirelli (D. Dube, B. Speers)

0-8 (34:56) Michael McLeod (D. Strome, D. Fabbro)

1-8 (37:58) Renars Krastenbergs (E. Tralmaks, E. Jansons) SH



Tredje perioden:



1-9 (42:07) Taylor Raddysh (N. Juulsen, M. Joseph)

2-9 (47:59) Martins Dzierkals

2-10 (58:05) Julien Gauthier (P-L Dubois, D. Strome)

