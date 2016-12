Ryssland dominerade och Finland floppade

Schweiz besegrade Tjeckien, Ryssland krossade Lettland, Danmark skrällde mot Finland och storseger för Kanada.

Tjeckien-Schweiz 3-4 (OT)



Det bjöds på såväl underhållning som dramatik när Schweiz tog en lika fin som viktig seger mot Tjeckien. De första 20 minuterna var visserligen lite händelsefattiga, men sedan tog det fart. Schweiz drog ifrån till både 2-0 och 3-1, men duktige Filip Chlapik nätade två gånger om för Tjeckien – 3-3-målet med bara 16 sekunder kvar av ordinarie tid.



Fenomenet Nico Hischier – schweizisk hockeys stora framtidsnamn – hade imponerat under matchen och stått för två assist. I förlängningen var det också han som klev fram som matchvinnare efter bara 23 sekunder. Han kom ensam med målvakten och lyfte behärskat in 4-3.



Matchfakta:



Tjeckien-Schweiz 3-4 (OT)



Första perioden:



-



Andra perioden:



0-1 (29:19) Loic In-Albon (N. Hischier, D. Diem)

0-2 (36:03) Calvin Thurkauf (D. Riat, N. Hischier) PP



Tredje perioden:



1-2 (45:02) Radek Koblizek (J. Zboril)

1-3 (48:34) Damien Riat (J. Siegenthaler, C. Thurkauf) PP

2-3 (50:41) Filip Chlapik (F. Hronek, M. Spacek) PP

3-3 (59:44) Filip Chlapik (M. Spacek, J. Zboril)



OT:



3-4 (60:23) Nico Hischier (D. Riat)



---



Lettland-Ryssland 1-9



Ryssland hade inga större problem med att köra över Lettland. Matchen igenom var man flera storlekar större och de få gånger man slog av på takten ökade man den igen direkt när letterna fick lite känning på matchbilden.



Den ryska förstakedjan med Kirill Kaprizov, Mikhail Vorobyov och Alexander Polunin firade stora triumfer. Tillsammans gjorde de fem mål och åtta assist när Lettland förnedrades med hela 9-1. Lagets offensiv imponerade stort och man studsade tillbaka på det bästa av sätt efter premiärförlusten mot Kanada.



Matchfakta:



Lettland-Ryssland 1-9



Första perioden:



0-1 (05:33) Danil Yurtaikin (G. Dronov)

0-2 (12:10) Alexander Polunin (K. Kaprizov, M. Sidorov)

0-3 (17:39) Pavel Karnaukhov (D. Guryanov, V. Kudako)



Andra perioden:



0-4 (20:56) Kirill Kaprizov (M. Vorobyov, A. Polunin)

1-4 (23:42) Rudolfs Balcers (M. Dzierkals) PP

1-5 (24:21) Alexander Polunin (Y. Rykov, M. Vorobyov)

1-6 (25:04) Kirill Belyayev (D. Yurtaikin, D. Alexeyev)



Tredje perioden:



1-7 (46:07) Kirill Kaprizov (Y. Rykov, M. Vorobyov) PP

1-8 (49:28) Yakov Trenin (K. Kaprizov, A. Polunin) PP

1-9 (56:07) Kirill Kaprizov (Y. Rykov, M. Vorobyov) PP



---



Danmark-Finland 3-2



Danmark stod för JVM:s första riktiga skräll när man besegrade Finland med 3-2. Sent i den andra perioden gjorde Joachim Blichfeld 3-0-målet och finnarna kunde aldrig komma i kapp. Den avslutande perioden såg visserligen två finska mål, men i slutändan höll danskarna ut.



Kasper Krog i Danmarks mål gjorde 34 räddningar, medan hans utespelare gjorde tre mål på tio skott. Finland är nu illa ute efter två raka förluster och i nästa match väntar gruppfavoriten Sverige. gruppspelet avslutas sedan mot Schweiz.



Matchfakta:



Danmark-Finland 3-2



Första perioden:



1-0 (05:20) William Boysen (N. Weichel, A. True) PP

2-0 (17:40) David Madsen (M. Jensen)



Andra perioden:



3-0 (35:53) Joachim Blichfeld (J. Rondbjerg, A. Koch)



Tredje perioden:



3-1 (44:17) Urho Vaakanainen (J. Mattila, T. Vayrynen)

3-2 (55:30) Kasper Björkqvist (J. Luoto, J. Mattila)



---



Slovakien-Kanada 0-5



Kanada fortsätter att göra många mål. Den här gången var det Slovakien som blev offer och värdnationen gick in i den andra periodpausen med en bekväm 4-0-ledning. Efter 60 minuter stod det 5-0 på resultattavlan och Kanada toppar nu Grupp B.



Det var inte de största profilerna som levererade mest den här gången, utan Jeremy Lauzon, Taylor Raddysh och Anthony Cirelli gjorde de tre första målen för Kanada.



Matchfakta:



Slovakien-Kanada 0-5



Första perioden:



-



Andra perioden:



0-1 (25:30) Jeremy Lauzon (T. Jost, J. Gauthier)

0-2 (30:57) Taylor Raddysh (P-L. Dubois, T. Chabot) PP

0-3 (32:37) Anthony Cirelli (J. Lauzon, B. Speers)

0-4 (36:25) Thomas Chabot (M. Barzal, D. Strome) PP



Tredje perioden:



0-5 (42:59) Michael McLeod (A. Cirelli, D. Dube)

0 KOMMENTARER 30 VISNINGAR 0 KOMMENTARER30 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-28 09:39:29 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2016-12-28 09:39:29

ANNONS:

Fler artiklar om JVM 2017

JVM 2017

2016-12-28 09:39:29

JVM 2017

2016-12-27 23:39:27

JVM 2017

2016-12-27 09:28:08

JVM 2017

2016-12-27 09:11:05

JVM 2017

2016-12-26 21:38:55

JVM 2017

2016-12-26 21:11:46

JVM 2017

2016-12-25 23:49:29

JVM 2017

2016-12-25 23:47:11

JVM 2017

2016-12-25 13:35:57

JVM 2017

2016-12-24 11:00:00

ANNONS:

Schweiz besegrade Tjeckien, Ryssland krossade Lettland, Danmark skrällde mot Finland och storseger för Kanada.Sverige spelar sin andra gruppspelsmatch under sena onsdagskvällen.Efter en underhållande inledning på turneringen, med flertalet målrika matcher, så är det dags för matchdag nummer två. Det är fyra matcher på schemat, och regerande mästarna Finland är ute efter revansch efter att ha förlorat öppningsmatchen mot Tjeckien.Amerikansk storseger, tre viktiga poäng till Tjeckien och Kanada tog hem prestigematchen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.Det började lite svajigt för Sverige, men med tiden visade det sig att man var storleken större än Danmark.JVM inleds under annandagen – och det blir ett enormt prestigemöte redan under premiärdagen.Sverige går in i JVM under premiärdagen. Först ut är Danmark.Tomas Montén har tagit ut sin slutliga JVM-trupp.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu summerar vi Danmark, Lettland, Schweiz, Slovakien och Tjeckien.