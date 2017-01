Sandström utsedd till bästa målvakt – Chabot blev MVP

I samband med finalen presenterades All Star-laget och JVM:s bästa spelare.

När förlängningen var någon enstaka minut gammal presenterades All Star-laget och JVM:s bästa spelare.



Awards:



Bästa målvakt: Felix Sandström, Sverige

Bästa back: Thomas Chabot, Kanada

Bästa forward: Kirill Kaprizov



MVP: Thomas Chabot, Kanada



All Star-laget:



Målvakt: Ilya Samsonov, Ryssland

Backar: Thomas Chabot, Kanada – Charlie McAvoy, USA

Forwards: Kirill Kaprizov, Ryssland – Alexander Nylander, Sverige – Clayton Keller, USA



---



Media har röstat fram All Star-laget och MVP, medan direktoratet utsåg de tre bästa spelarna.

0 KOMMENTARER 147 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-06 05:28:52

