Schweiz vann – Finland måste kvala

De regerande mästarna Finland tvinga kvala för att stanna kvar i JVM efter Schweiz seger över Danmark.

Schweiz-Danmark 5-4 (SO)



Det finska fiaskot är ett faktum. Danmark såg ut att ge dem hopp att slippa kvalspel – men kollapsade från 4-1 till förlust med 4-5 efter straffar. Schweiz vändning och seger säkerställde alltså att Finland nu måste kvala sig kvar i JVM. Motståndare där blir Lettland.



Fiaskot fick givetvis konsekvenser i Finland – och snabba sådana. Den finska förbundskaptenen Jukka Rautakorpi får nämligen sparken direkt. Jussi Ahokas tar över med omedelbar verkan, istället för efter turneringen som var den ursprungliga planen. Finland har en gruppspelsmatch kvar, mot Schweiz, innan kvalspelet börjar.



Schweiz seger innebär att man spelar slutspel för första gången sedan 2014. Danmark gör sitt tredje raka slutspel.



Matchfakta:



Schweiz-Danmark 5-4 (OT)



Första perioden:



0-1 (00:20) Alexander True (O. Gatz)

0-2 (03:45) Joachim Blichfeld (N. Krag, O. Gatz)

0-3 (13:40) Niklas Andersen (M. From, N. Weichel) PP

1-3 (17:56) Nico Hischier (D. Riat, J. Siegenthaler)



Andra perioden:



1-4 (20:28) Mathias From (A. True, M. Rondbjerg)

2-4 (26:29) Yannick Zehnder (S. Weber, N. Gross)

3-4 (32:26) Nando Eggenberger (R. Prassl, M. Miranda)



Tredje perioden:



4-4 (43:35) Yannick Zehnder (L. In-Albon, J. Siegenthaler)



OT:



-



Avgörande straff: Marco Miranda



---



Slovakien-Lettland 4-2



I den direkt avgörande matchen över vilka som tvingas kvala stod Slovakien som vinnare. Trots tidigt underläge vände man och drog ifrån sent i den andra perioden och tidigt i den tredje. Slovakerna kan alltså börja planera för kvartsfinal, trots att en gruppspelsmatch mot Ryssland återstår, medan Lettland tar sikte på kvalspelet mot Finland.



Matchfakta:



Slovakien-Lettland 4-2



Första perioden:



0-1 (03:40) Karlis Cukste (R. Balcers, F. Buncis)

1-1 (08:13) Filip Lestan



Andra perioden:



2-1 (38:11) Milos Roman (M. Roman, M. Sloboda)



Tredje perioden:



3-1 (40:41) Andrej Hatala (M. Roman, B. Sadecky)

4-1 (45:01) Marek Sloboda (M. Roman, M. Grman)

4-2 (53:29) Filips Buncis (K. Cukste, M. Dzierkals) PP

