Spelarbetyg Sverige: "Kommer bli en utav Sveriges bästa backar"

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.

Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd



Målvakter:



1. Felix Sandström – 3



Hade inte jätte mycket att göra, höll på att hålla nollan men fick släppa en puck förbi sig med drygt 2 minuter kvar. Godkänd premiär från Sandströms sida.



Filip Gustavsson spelade ej. Adam Werner var inte ombytt.



---



Backar:



4. Jacob Larsson – 3

Godkänd premiär utav Larsson, varken mer eller mindre.





5. David Bernhardt – 3



Stabilt från Bernhardt sida denna kväll, godkänd.



6. Kristoffer Gunnarsson – 3



Även Gunnarsson gjorde en godkänd premiär.





7. Oliver Kylington – 4



Kommer bli en utav Sveriges bästa backar, spelade mest i premiären och var stabil rakt igenom.



8. Rasmus Dahlin – 4



Spelade inte speciellt mycket men hann ändå med att göra både mål och assist. Larsson kommer få spela mer om han fortsätter på den inslagna vägen, bra!



9. Gabriel Carlsson – 3



Gjorde precis det han skulle ikväll, svårt att få höga betyg mot Danmark.



23. Lucas Carlsson – 3

Stabil insats och assistpoäng på det, godkänt.





---



Forwards:



11. Filip Ahl – 3



Spelade ihop med Eriksson Ek och Nylander och bidrog i offensiven, godkänd insats.



14. Elias Pettersson – 3





Inga poäng från Elias klubba men var med och skapade framåt, hans kedja kommer bli viktig framöver.





15. Lias Andersson – 2

Syntes inte jätte mycket, vill gärna se mer från Lias i en match mot Danmark. Förhoppnings blir han mer delaktig i spelet framöver.





16. Carl Grundström – 4



Både mål och assist från Grundströms klubba, kommer bli en bärande spelare framåt för Sverige.



17. Fredrik Karlström – 3





Spelade lite drygt 6 minuter så svårt att göra några större avtryck då, godkänd.





18. Rasmus Asplund – 3



Helt okej insats, varken bu eller bä.





19. Alexander Nylander – 4



Gjorde 2 mål och var ett ständigt hot framåt, precis den spelaren han ska vara.



20. Joel Eriksson Ek – 4



Stod för 1+1 och gjorde en fin insats i denna premiär.



24. Jens Lööke – 2



Hände inte speciellt mycket här, med 2 tidigare JVM i ryggen vill jag gärna att han ska bidra med mer.



25. Sebastian Ohlsson – 3



Godkänd insats utav Ohlsson.



27. Jonathan Dahlén – 3



Stod för ett mål och var bra framåt, godkänd premiär.



28. Andreas Wingerli – 3



Wingerli får även han godkänt ikväll.



29. Tim Söderlund– 3



