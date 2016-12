Spelarbetyg Sverige: "Lagkaptenen visar vägen på isen"

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.

Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd



Målvakter:



1. Felix Sandström – 3



Svagt på de två första målen, han ska ta båda två. Men spelar upp sig och räddar Sverige ett par gånger i tredje perioden.



Filip Gustavsson spelade ej. Adam Werner var inte ombytt.



---



Backar:



4. Jacob Larsson – 3



Likt de andra backarna utmärker han sig inte nämnvärt, varken positivt eller negativt.



5. David Bernhardt – 3



Gör sitt jobb, utan att utmärka sig.



6. Kristoffer Gunnarsson –



Spelade för lite för att betygsättas.



7. Oliver Kylington – 2



Talangfull, ibland någon dragning för mycket. Tar lite väl många felbeslut. Åker in i många svåra situationer.



8. Rasmus Dahlin – 3



Elegant skridskoåkning och bra puckkontroll. Kan hamna i problem ibland. Men svårt att inte gilla 16-åringen.



9. Gabriel Carlsson – 3



Märks inte nämnvärt, vilket är bra för en back.



23. Lucas Carlsson – 4



Spelar tryggt i egen zon utan att märkas. Att han stänker dit 4-2 i slutet höjer betyget ytterligare.



---



Forwards:



11. Filip Ahl – 3



Lite onödig utvisning i första perioden. Synts i lika mycket som kedjekollegorna Eriksson Ek och Nylander, men bra komplement.



14. Elias Pettersson – 3



Har ett par vassa byten, men efter hans säsong i Timrå hade jag hoppats på lite mer offensivt av honom.



15. Lias Andersson – 3



Vackert skott till 2-1. En stolpträff ifrån att bli tvåmålsskytt.



16. Carl Grundström – 4



Spelar fram till 2-1 när han driver upp pucken och släpper den till Andersson. Ligger också bakom 3-2. Bra driv matchen igenom.



17. Fredrik Karlström –



Spelade för lite för att betygsättas.



18. Rasmus Asplund – 2



Synts relativt lite, hade velat se mer av Färjestad-spelaren idag.



19. Alexander Nylander – 4



Bra pass till 1-0, när han hittar Eriksson Ek i slottet. Ligger bakom mycket offensivt och har bra kemi med Eriksson Ek.



20. Joel Eriksson Ek – 5



Hittar en bra yta innan 1-0, som han sätter med ett vasst skott. Sätter oerhört viktiga 3-2 från nästan samma yta i tredje perioden. Har även ett skott i ramen. Lagkaptenen visar helt klart vägen med sitt spel.



24. Jens Lööke – 3



Synts lite då och då offensivt, gör ett gediget arbete i spelet med en man mindre.



25. Sebastian Ohlsson – 3



Inte rädd att gå på mål. Bra jobb i box play. Syntes mycket under hela matchen.



27. Jonathan Dahlén – 3



Väldigt skjutvillig, även om det inte ger något resultat idag.



28. Andreas Wingerli – 3



Skellefteå-kedjan är stark matchen igenom, Wingerli är inget undantag.



29. Tim Söderlund – 3



