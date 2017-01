Spelarbetyg Sverige: ”Tvingades vara oroväckande bra”

SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Slovakien.

Betygsskala:



5 – Mycket bra

4 – Bra

3 – Godkänd

2 – Knappt godkänd

1 – Underkänd



Målvakter:



1. Felix Sandström – 4



I det stora hela en behaglig dag på jobbet för Sandström… fram till slutet av den andra perioden. Trots två insläppta mål där lyckades han även bjuda på några svettiga räddningar och behålla en något sånär trygg svensk ledning in i pausen. Tvingades vara oroväckande bra vid en stor ledning.



Filip Gustavsson spelade inte. Adam Werner var inte ombytt.



---



Backar:



4. Jacob Larsson – 3



Stabil i det tysta.



5. David Bernhardt – 3



En positiv överraskning under turneringen, men kom inte riktigt upp i den nivån idag.



6. Kristoffer Gunnarsson – 4



Vet om sina begränsningar och försöker sig inte på något avancerat.



7. Oliver Kylington – 5



En finfin insats från sin backplats, men man önskar att Kylington skulle våga, eller få tillåtelse att, vara än mer kreativ – då skulle han kunna vara en rejäl kraft.



8. Rasmus Dahlin – 2



Dahlin gjorde en rätt blek insats, men fick som vanligt begränsat med speltid. Varför vågar inte Montén & Co släppa loss honom, i synnerhet när matchen – under den första halvtimmen – såg ut som den gjorde?



9. Gabriel Carlsson – 4



Lugn och trygg. Säkrar upp effektivt.



23. Lucas Carlsson – 3



Stabil och svårpasserad.



---



Forwards:



11. Filip Ahl – 3



Vare sig överdrivet bra eller dålig.



14. Elias Pettersson – 3



På inga sätt dålig, men vi väntar fortfarande på att Pettersson ska leverera fullt ut. Behöver höja sig när motståndet i fortsättningen blir tuffare.



15. Lias Andersson – 3



Det händer en hel del saker kring Andersson, utan att det händer allt för mycket.



16. Carl Grundström – 4



Härlig snipe vid 3-0 och visar skön offensiv attityd matchen igenom.



17. Fredrik Karlström – 4



Uppsatt som extraforward men fick tidigt speltid och gör en härlig insats, som kröntes med ett mål. Förtjänar en ordinarie roll?



18. Rasmus Asplund – 4



Det blev lite oroligt när han tacklades in i sargen, men han spelade redan under Sveriges efterföljande powerplay. Involverad i hälften av målen, men stod sällan ut.



19. Alexander Nylander – 3



På många sätt en anonym match, men poängen fortsätter att trilla in.



20. Joel Eriksson Ek – 4



Kyligt agerande och behärskat avslut vid 1-0-målet. Fortsätter att vara ett föredöme.



24. Jens Lööke – 3



Vi har vant oss vid goda arbetsinsatser och kvällens match var inget undantag.



25. Sebastian Ohlsson – 3



Stabil i skymundan och hans kedja är viktig för Juniorkronorna.



27. Jonathan Dahlén – 3



Pigg som alltid och hotar ständigt de slovakiska försvararna.



28. Andreas Wingerli – 3



Håller ihop Skellefteå-kedjan fördelaktigt.



29. Tim Söderlund – 5



Fantastisk prestation vid 2-0-målet och visade även klass vid det så sköna 6-3-målet.

NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-02 23:48:48

