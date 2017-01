Straffdrama när USA blev klara för final

Det blev en högintensiv och fartfylld semifinal, där egentligen båda lagen förtjänade att vinna. Till slut skulle det avgöras på straffar, och efter lite förvirring så blev till slut Troy Terry hjälte med tre straffmål under straffläggningen.

Matchfakta

Matchen inleds med ett lite böljande spel, där inget av lagen riktigt tar tag i matchen, utan lagen byter anfall med varandra, utan att skapa några direkta farligheter.Matchens första mål infaller efter halva den första perioden, när den ryske stjärnan Kirill Kaprizov får pucken bakom mål. Han går blixtsnabbt in framför mål och lägger pucken under den amerikanske målvakten Parsons som inte hängde med. Hans åttonde mål i turneringen, och det målet tar honom upp i delad poängligaledning.Innan perioden var över skulle amerikanarna kvittera, och det är USAs stjärna Clayton Keller som skickar in pucken mot mål från sarghörnet. Colin White är på pucken, men det är en tavla av ryske målvakten Samsonov, och lagen går till pausvila med ett oavgjort resultat.Direkt i den andra perioden återtar ryssarna ledningen. Kudako skickar iväg ett hårt skott från blålinjen, och Guryanov är påpassligt framme på returen och skickar in pucken i det öppna målet. USAs målvakt Parsons åkte sedan på en smäll, men kunde fortsätta matchen efter ett litet uppehåll.Utvisningarna började falla i den andra perioden, och under USAs andra powerplay kommer ännu en kvittering. Jordan Greenway kommer direkt från båset och får pucken på kanten, och han skickar en lysande skottpassning till lagkaptenen Luke Kunin, som enkelt kan styra in pucken bakom Samsonov.Just kedjan med Greenway, Kunin och Jeremy Bracco är väldigt effektiv och skapar oreda i ryssarnas zon. När Ryssland sticker upp är det oftast duon Kaprizov och Vorobyov som står för farligheterna.Perioden är riktigt underhållande, och det skulle falla ett mål till innan perioden var till ända. Colin White tar sig in i slottet och skjuter iväg ett skott. Pucken tar på Sergachyov och ändrar riktning, vilket ställer Samsonov, även om det inte är en omöjlig puck att ta för honom.Efter fem minuter i den tredje perioden får USA chansen att utöka ledningen till 4-2, efter att Keller blivit nerdragen vid ett friläge. Dock stoppar Samsonov straffen, och minuten efter står det istället 3-3, efter att Guryanov gjort sitt andra mål i matchen på ett friläge. Just Guryanov var kanske matchens främste spelare och syntes nästan hela tiden han var på isen.Efter kvitteringsmålet hettade det till, och domarna höjde nivån då det kunde varit flertalet utvisningar under perioden, men det blev endast en, och då var det en när Ryssland hade för många spelare på isen.Båda lagen hade hyfsade chanser att avgöra, men både Samsonov och Parsons kom upp stort och räddade de chanser som uppstod. 3-3 stod sig och övertid väntade.Övertiden blev fartfylld och hade gärna fått pågå längre än tio minuter. Även här hade båda lagen bra chanser, speciellt USA där Joseph Anderson hade de två bästa. Dels hade han ett stenhårt skott i ribban, sedan hade han ett läge där han hade i princip öppet mål, men lyckades träffa den liggande Samsonov. Inga mål föll här, istället blev det straffar som avgjorde.USA inledde straffarna, och missade sin första. När sedan Guryanov sätter Rysslands första är pressen på USA. Men man missar sina två efterföljande också, och då tror man att det är klart. Det är dock inte det, då IIHF ändrade reglerna till fem straffar i slutspelet istället för tre som det varit tidigare år.Detta leder till att det står 3-3 efter fem straffar av vardera lagen. Både Guryanov och Terry sätter straff sex, men sedan missar Polunin för ryssarna. Troy Terry kan bli hjälte, och det blir han när han sätter sin tredje straff bakom Samsonov. USA till final!--4-3 efter straffarFörsta perioden:0-1 (11.54) Kirill Kaprizov (M. Vorobyov)1-1 (19.05) Colin White (C. Keller, C. Jones)Andra perioden:1-2 (21.17) Denis Guryanov (V. Kudako, P. Karnaukhov)2-2 (30.23) Luke Kunin (J. Greenway, J. Bracco) PP3-2 (36.21) Colin White (J. Anderson, C. Keller)Tredje perioden3-3 (46.04) Denis GuryanovÖvertidStraffarRyssland: Guryanov x2, VorobyovUSA: Terry x3, Bracco