SvenskaFans All Star-lag: ”Han var bäst när det behövdes”

SvenskaFans JVM-redaktion tar ut sina respektive All Star-lag.

JVM avslutades med en makalös final mellan värdnationen Kanada och USA. Två gånger om hämtade USA upp ett tvåmålsunderläge och när finalen tvingades avgöras i straffläggning blev Troy Terry och Tyler Parsons hjältar.



I samband med finalen presenterades även det officiella All Star-laget. Bronsmedaljörerna Ryssland fick med Ilya Samsonov och Kirill Kaprizov medan Alexander Nylander togs ut från fjärdeplacerade Sverige. Thomas Chabot kom med från finalisterna Kanada och mästarna bidrog med såväl Charlie McAvoy som Clayton Keller.



Men hur ser All Star-lagen ut för SvenskaFans JVM-redaktion?



---



Sebastian Norén



Målvakt: Felix Sandström, Sverige

Backar: Thomas Chabot, Kanada – Charlie McAvoy, USA

Forwards: Alexander Nylander, Sverige – Clayton Keller, USA – Kirill Kaprizov, Ryssland



Kommentar: Felix Sandström visade i matchen mot Kanada att han är en riktig spännande talang, och det finns säkert många Philadelphia-fans som satt och mös när den 19-årige Gävlebon gjorde ett par riktiga idioträddningar. Chabot och McAvoy känns som två spelare som kommer att vara redo för NHL inom en väldigt snar framtid. Chabot, som gjort en match för Ottawa Senators, har varit en bärande spelare för Kanada och även gjort en del poäng. McAvoy är draftad av Boston, och där är man säkert lyriska över det han har visat, då man behöver få återväxt på backsidan.



Det finns en hel drös med offensiva spelare som har visat framfötterna under turneringen, men mitt val föll på dessa tre unga herrar. Nylander har en galen speluppfattning och silkeslena handleder. Hans assist på Carl Grundströms mål och det förarbetet var magiskt, och Buffalo har en oslipad diamant i Nylander. Clayton Keller har visat varför Arizona Coyotes valde honom med sjundevalet i förra sommarens draft. Den unge amerikanen har varit motorn i det amerikanska anfallet och ser ut att ha alla verktyg för att kunna bli en riktigt bra NHL spelare. Kaprizov ser ut att bli ett riktigt fynd för Minnesota Wild, som draftade ryssen i femterundan i draften 2015. Kaprizov har visat ett fint målsinne, och kan bli en framtida sniper i NHL om han utveckling fortsätter på den inslagna vägen.



---



Simon Schytzer:



Målvakt: Ilya Samsonov, Ryssland

Backar: Thomas Chabot, Kanada – Charlie McAvoy, USA

Forwards: Kirill Kaprizov, Ryssland – Clayton Keller, USA – Niko Hischier, Schweiz



Kommentar: Tycker inte vi fick se någon riktigt bra målvakt i denna turnering, Samsonov var dock den bäste och gjorde en riktigt fin bronsmatch. Backparet står skrivet i sten, Chabot var den allra bästa och vann även backarnas poängliga. McAvoy gjorde inte en enda dålig match, två blivande stjärnor.



Kaprizov vann poängligan och var Rysslands bästa spelare, ett hot hela tiden. Keller var en utav de bästa i hela turneringen, stor bidragande orsak till amerikanernas guld. Hischier höll på att nästan på egen hand slå ut USA i kvartsfinalen, detta är Schweiz blivande superstjärna.



---



Emil Ullbrand:



Målvakt: Ilya Samsonov, Ryssland

Backar: Thomas Chabot, Kanada – Charlie McAvoy, USA

Forwards: Kirill Kaprizov, Ryssland – Clayton Keller, USA – Alexander Nylander, Sverige



Kommentar: Samsonov hade en lite tuffare semifinal, men gjorde flertalet bra räddningar och höll överlag en bra nivå. Chabot har varit turneringens klart bästa back, och är en kandidat till bästa spelare i turneringen. McAvoy var en arbetshäst som var en stor del att USA lyckades ta guldet. Kaprizov är ett hot varje gång han är på isen. Samma med Keller egentligen. Nylander hade en tyngre semifinal, men låg ändå bakom ett av Sveriges mål i matchen.



---



Niclas Viberg:



Målvakt: Tyler Parsons, USA

Backar: Thomas Chabot, Kanada – Charlie McAvoy, USA

Forwards: Colin White, USA – Kirill Kaprizov, Ryssland – Nico Hischier, Schweiz



Kommentar: Det var ingen målvakt som stod ut och blir ett självklart val. Jag lutar mig därför hårt mot Parsons finalprestation, samt en gedigen insats i övrigt. Han var som bäst när det behövdes och en av de största guldhjältarna. Det var två backar som stod i en klass för sig, Chabot och McAvoy. När de andra nationernas toppbackar inte var lika framträdande som man kanske trodde och hoppades så dominerade Chabot och McAvoy.



Det var inte många forwards från de två finallagen som utmärkte sig genom hela turneringen. Några avslutade starkt efter en tam inledning, och vice versa – men Colin White var en kraft att räkna med hela tiden. Svårstoppad och finurlig i ett paket och producerade fina siffror. Kirill Kaprizov försvann från matchbilden lite väl ofta för att få maxbetyg, men nio mål snackar man inte bort. Slutligen visade Nico Hischier i näst intill varje byte vilken fantastisk talang han är och slog nästan ut mästarna USA på egen hand i kvartsfinalen.

