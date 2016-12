Sverige avslutar gruppspelet mot Tjeckien i betydelselös match

Sverige avslutar gruppspelet, och 2016, med match mot Tjeckien på nyårsafton, en match som för Sveriges del inte betyder så mycket då laget redan är klara som gruppsegrare.

Håll ett öga på:

Efter tre raka segrar, mot Danmark, Schweiz och Finland i tur och ordning, så är Sverige redan klart som vinnare av grupp A, och kommer ställas mot fyran i grupp B i kvartsfinalspelet, troligen Slovakien. Det mer intressanta blir att se om Sverige kan hålla sin svit av segrar i gruppspelet levande, den är just nu uppe i hela 39 matcher, och sträcker sig sedan 2006.Den kedja som klickat bäst är förstakedjan med Alexander Nylander, Joel Eriksson Ek och Carl Grundström, som låg bakom vändningen i senaste matchen mot Finland och har varit riktigt bra hela turneringen. Duon Nylander-Eriksson Ek har verkligen hittat en kemi och den kommer behövas för att Sverige ska gå långt. Grundström har varit väldigt bra såhär långt och drivit spelet med puck på ett bra sätt.Sverige har fortfarande inte gjort något mål i powerplay , men laget har endast spelat fyra gånger i spelformen, så visst vore det skönt om man kunde spräcka den nollan innan slutspelet började. Spelet med en man mindre kunde vara bättre, 75% just nu och då kan nationerna i den andra gruppen troligen göra mer skada än Sveriges motståndare i gruppen.Eftersom Felix Sandström stått alla tre gruppspelsmatcher hittills skulle jag bli förvånad om inte Filip Gustavsson får chansen att stå nu, när det redan är klart. Montén borde vilja ha åtminstone en match i benen för Gustavsson om något skulle hända Sandström senare i turneringen.Tjeckien har hittills vunnit en match efter ordinarie tid, mot Finland, och sedan förlorat mot både Schweiz och Danmark efter förlängning. Laget har säkrat en kvartsfinalplats, och skulle man slå Sverige säkrar man andraplatsen i gruppen (och får troligen möta Ryssland om inte Slovakien skräller).Tjeckerna har inget direkt namnkunnigt lag, även om det finns lite spelare som tagits tidigt i draften här, men detta blir nog en tuff match för Sverige och det kommer inte funka att bara ställa sig på banan för att ta tre poäng. Alla tre av Tjeckiens tidigare matcher har slutat med uddamålsseger, och det skulle inte förvåna om det blir tätt ikväll också.---Alexander Nylander, SverigeDen tekniske forwarden har hittills haft ett bra mästerskap, och ligger just nu delad tvåa i turneringens poängliga med åtta poäng. Det händer nästan alltid någonting offensivt när han har pucken, och han ligger bakom mycket av Sveriges spel i anfallszon.Jakub Zboril, TjeckienEtt stort backlöfte, som togs tidigt av Boston i draften 2015. En back som är bra i båda zoner, och trots att han är ganska kort (183 cm) så väger han över 90 kilo och kan sätta in en tackling om det behövs.---JVM, grupp AMontreal, Kanada31/12 19.00TV12/C More Hockey