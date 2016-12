Sverige säkrade gruppsegern

Alexander Nylander klev fram och gav Sverige segern mot Finland.

Matchfakta:

Såhär drar man isär ett försvar och sätter ett ledningsmål! #JVM #Twittpuck pic.twitter.com/ej77Y3zVOP — C More Sport (@cmoresport) December 30, 2016

Med kniven mot strupen lyckades Finland inte besegra Sverige, trots att man gjorde sin klart bästa match i JVM. Våra grannar i öst misslyckades bland annat i ett nästan två minuter långt 5-mot-3-spel och kunde sedan inte stå emot Alexander Nylander & Co.Efter ett mycket fint matchvinnande mål av förstakedjan, bestående av Nylander, Joel Eriksson Ek och Carl Grundström, spelade Sverige av den tredje perioden och slutresultatet skrevs till 3-1.En öppen inledning med avvaktande spel från båda lagen gav en händelsefattig för hälft av den första perioden. Spelet böljade fram och tillbaka, vilket också ledde till att vare sig Sverige eller Finland fick något riktigt grepp om matchbilden.Finland, som har underpresterat grovt under de två första matcherna, lyckades framgångsrikt kväva Sverige under stora delar av matchen och målchanserna var inte allt för många.Framåt slutet av perioden fick Rasmus Dahlin uppsöka utvisningsbåset och Finland parkerade i offensiv zon. Man fick iväg en hel del avslut och i slutet av utvisningen kom också 1-0. Eeli Tolvanens skott ändrade riktning på en svensk försvarare och pucken hamnade mitt på Aapeli Rasanens klubba. Där gjorde han inget misstag utan tryckte in ledningsmålet.Sverige inledde mittenakten rätt lovande, men Finland fortsatte att sätta press på svenskarna. Man kom inte riktigt loss och fick fortsätta sätta sig i utvisningsbåset. Carl Grundström hamnade där först, men den här gången lyckades Sverige hålla tätt.Det blev desto svettigare några minuter senare. Rasmus Dahlin och Grundström blev utvisade med bara några sekunders mellanrum och Finland fick hela 1:54 i 5-mot-3-spel. Man skapade flera fina chanser, bland annat några styrningar som smet tätt utanför, men Felix Sandström gjorde också några sköna räddningar och Sverige klarade av de dubbla utvisningarna.Tätt därefter lyckades man också kvittera när Alexander Nylander hittade Lias Andersson i slotet. Han snärtade iväg pucken förbi två framstötande finländare och överlistade Veini Vehviläinen.Grundström hade en fin möjlighet att ge Sverige ledningen när han kom fri efter en tekning, men lyckades inte riktigt komma runt målvaktens utsträckta benskydd.Det dröjde inte länge innan Sverige tog ledningen i matchen – och som man gjorde det. Alexander Nylander gled igenom mittzonen innan han skickade in Carl Grundström i offensiv zon. Grundström i sin tur levererade pucken genom zonen till Joel Eriksson Ek. Den svenska lagkaptenen släppte pucken vidare till Nylander som retfullt enkelt tryckte in pucken i mål. Ett klassmål rakt igenom!En finsk kvittering var inte långt borta någon minut senare, men Sverige kontrollerade annars matchbilden under de efterföljande minuterna.Finland hade stora problem att åstadkomma något farligt, mycket på grund av ett effektivt svenskt spel. Slutminuterna bjöd på en riktigt het chans för Finland men Felix Sandström räddade närskottet och Alexander Nylander kunde lite senare punktera matchen med 3-1 i tom kasse.I och med segern säkrade Sverige också gruppsegern, vilket är av vikt inför kvartsfinalen. Nu lär man förmodligen få Slovakien eller Lettland där. Finland i sin tur är beroende av att Danmark besegrar Schweiz under fredagen samtidigt som man själva besegrar schweizarna under nyårsafton för att kunna nå slutspelet.---Första perioden:1-0 (16:35) Aapeli Rasanen (E. Tolvanen, O. Juolevi) PPAndra perioden:1-1 (32:16) Lias Andersson (A. Nylander)Tredje perioden:1-2 (41:24) Alexander Nylander (J. Eriksson Ek, C. Grundström)1-3 (59:00) Alexander Nylander, EN---