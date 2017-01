Sverige till semifinal efter målkalas

Sverige tog sig som väntat förbi Slovakien, och under stora stunder dominerade man totalt. Nu väntar semifinal.

Matchfakta:

Sverige tar in pucken direkt in i Slovakiens zon, och när Rasmus Asplund blir trippad får Sverige chansen i powerplay redan efter minuten spelad. Det dröjer bara nio sekunder innan pucken är i nät. Asplund hittar fram till lagkaptenen Joel Eriksson Ek, som snärtar in pucken bakom Huska. Drömstart!Strax efteråt har Elias Pettersson en bra chans, och Jonathan Dahlén ett friläge, och det hade mycket väl kunnat vara fler mål gjorda efter endast tre minuters spel. Huska får jobba hårt i det slovakiska målet. Just kedjan med Pettersson – Dahlén – Asplund snurrar på bra i offensiv zon. Slovakien har stora problem att få ut pucken ur egen zon och har egentligen inte ett vettigt anfall på hela perioden.Eriksson Ek tar i mitten av perioden vara på ett slovakiskt felpass i offensiv zon, och endast stolpen hindrar ett andra mål. Sverige hinner med ytterligare en ramträff innan 2-0 kommer. Andreas Wingerli hittar Tim Söderlund med en bra pass i mittzon, och Söderlund trampar runt backen och sätter fint 2-0.Halvminuten senare är pucken i nät igen. Alexander Nylander skarvar pucken vidare till Carl Grundström, som ohotad får gå in mot mål och skjuter snyggt in 3-0. Med det målet känns matchen avgjord. Svenskarna fortsätter dominera och det är enbart Huska och stolparna som gör att Sverige endast leder med 3-0 efter tjugo minuters spel.Slovakien inleder andra perioden med att skapa sin bästa chans i matchen, en dubbelchans där Felix Sandström får visa vad han går för, efter att ha stått relativt sysslolös i första perioden. Direkt efteråt får Sverige en ny chans i powerplay, men ingen utdelning denna gång, trots ett par hyfsade målchanser.Efter sex minuter utökas ledningen, och det är poängkungen Nylander som gör det. Efter ett långt byte i Slovakiens zon hänger inte de trötta slovakerna med, och Nylander kan stöta in pucken bakom Huska.Slovakien svarar med sitt kanske bästa byte i matchen, där kedjan med bland annat Bondra och Ruzicka snurrar runt bra. Dessutom sticker man upp när Sverige får en ny chans i numerärt överläge, och svenskarna verkar slappna av något.Dock kommer även 5-0, och det är Filip Ahl som, samtidigt när han blir tacklad, hittar fram till en ren Fredrik Karlström framför mål, och han vispar upp en backhand snyggt. Sverige får efter det sin första utvisning (Eriksson Ek), men är trots det nära 6-0 när Söderlund åker till sig ett friläge, men han får inte in pucken.Därefter svänger det fort, och Slovakien gör två liknande mål på en minut. Två backskott styrs framför Sandström, som är chanslös på båda målen. Och i slutminuten är det nära ytterligare ett baklängesmål ett par gånger om, men Sverige klarar sig och går in i slutperioden med en tremålssledning.Slovakien reducerar återigen tidigt i den tredje perioden, och det efter slarv av Lias Andersson, som slår en lös passning bakom mål. Ruzicka bryter den och tar sig in framför mål, där han får in pucken bakom Sandström. En tung start på perioden.Som tur är kommer repliken snabbt. Tim Söderlund får tid på sig centralt i offensiv zon, gör en dragning och sätter pucken för sitt andra mål för kvällen. Sverige gör sedan ytterligare ett mål i powerplay, när Lias Andersson får revanschera sig för sitt misstag och vallar in 7-3 från bakom mål via den slovakiske målvakten.Sedan avtar matchen lite, även om Sverige fortsätter skapa lite chanser och skulle kunnat göra några fler mål. Med fem minuter kvar får Sverige ännu ett powerplay, och då kommer matchens sista mål, när även Eriksson Ek blir tvåmålsskytt. Noterbart är att Rasmus Asplund gjorde sin fjärde assist på detta mål.Sverige vinner matchen komfortabelt med 8-3 och är vidare till semifinal.---Första perioden:1-0 (01.08) Joel Eriksson Ek (R. Asplund, O. Kylington) PP2-0 (16.28) Tim Söderlund (A. Wingerli, K. Gunnarsson)3-0 (17.01) Carl Grundström (A. Nylander, L. Carlsson)Andra perioden:4-0 (26.17) Alexander Nylander (J. Dahlén, R. Asplund)5-0 (33.07) Fredrik Karlström (F. Ahl, R. Asplund)5-1 (35.48) Martin Bodak (M. Sloboda) PP5-2 (36.54) Miroslav Struska (E. Cernak)Tredje perioden:5-3 (41.53) Adam Ruzicka6-3 (42.36) Tim Söderlund (G. Carlsson)7-3 (44.27) Lias Andersson (J. Larsson, J. Lööke) PP8-3 (57.04) Joel Eriksson Ek (R. Asplund, O. Kylington) PP