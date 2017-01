Sverige utan medalj igen

Svenskarna spelare bra långa stunder men hade svårt att sätta dit pucken och återigen så förlorar Sverige en bronsmatch.

Sveriges laguppställning:

Matchfakta:

Sverige började matchen bra och var det något bättre laget sett över hela matchen, trots detta så får de återigen åka hem utan medalj.Sverige kommer ut starkt i inledningen av matchen och pressar tillbaka ryssarna ordentligt. Framförallt Eriksson Eks formation kommer ut och visar direkt att detta är en match som svenskarna väldigt gärna vill vinna. De första 10 minuterna domineras faktiskt utav Sverige helt och hållet. De har pucken i anfallszon så gott som hela tiden och skapar flera vassa chanser, dock utan resultat.I den andra halvan av första perioden kommer Ryssland in i matchen och låter inte Sverige ha så mycket puck som de hade i inledningen.Ryssarna börjar ta utvisningar i slutet av perioden och Sverige får faktiskt avsluta de första 20 med två raka numerära överlägen. Svenskarna får inte riktigt till sitt powerplay , pucktempot är för lågt och ryssarna kan försvara sig rätt så lätt. Första perioden slutar 0-0 men Sverige har varit det bättre laget.Andra perioden bjuder på ett tidigt mål, redan efter 16 sekunder tar Ryssland ledningen efter att Kirill Kaprizov skrinnat sig förbi svenskarna och satt pucken mellan benen på Felix Sandström.Om Sverige startade den första perioden bäst så är det Ryssland som startar den andra bäst. Efter deras tidiga mål så tar de över matchen något, kanske inte på ett lika dominant sätt som Sverige i första men de är ändå bättre. Ryssarna är nära att utöka ledningen några gånger men Sandström kommer upp stort och gör några vassa räddningar.När drygt halva perioden är spelad så får Sverige in en kvittering från egentligen ingenting. En rysk back dräller med pucken och ger bort pucken till Jonathan Dahlén precis framför den ryske målvakten. Dahlén skjuter direkt och sätter pucken mellan benen på Ilya Samsonov.Sverige tar över spelet mer och mer i slutet av perioden och är nära att ta ledningen, något mer mål blir det dock inte utan vi har 1-1 efter två spelade perioder.I tredje perioden får vi se ett ställningskrig ifrån första nedsläpp, inget utav lagen vill bjuda på någonting så det blir att lagen stänger ute varandra från områdena där målen brukar göras.Sverige tar ett allt fastare tag om taktpinnen ju längre in i perioden vi kommer och de skapar en del farliga chanser framåt. Framförallt Skellefteå formationen med Tim Söderlund i spetsen skapar chanser framåt och är nära att sätta dit pucken.Tempot drivs upp ordentligt under de avslutade minuterna och Sverige har ett jätte läge att avgöra med några få minuter kvar. Alexander Nylander passar fram till Carl Grundström som ska lägga in pucken i öppet mål men tyvärr för svensk del så missar Grundström pucken, den tar istället på Grundströms skridsko för att sedan styras i stolpen. Något avgörande kommer aldrig under ordinarie tid utan matchen kom att avgöras på övertid.Förlängningen hinner endast bli 33 sekunder gammal innan avgörandet kommer. Rasmus Dahlin dräller med pucken i egen zon och tappar pucken till Denis Guryanov som sedan sätter pucken i nät bakom Sandström. Ryssland vinner alltså matchen med 2-1 och kniper därmed bronspengen i årets JVM.---16 Carl Grundström –19 Alexander Nylander– 20 Joel Eriksson Ek17 Fredrik Karlström – 18 Rasmus Asplund – 27 Jonathan Dahlén11 Filip Ahl – 15 Lias Andersson – 24 Jens Lööke25 Sebastian Olsson – 28 Andreas Wingerli – 29 Tim Söderlund4 Jacob Larsson – 8 Rasmus Dahlin David Bernhardt – 23 Lucas Carlsson 7 Oliver Kylington – 9 Gabriel Carlsson 6 Kristoffer Gunnarsson1 Felix Sandström (30 Filip Gustavsson)---Första perioden:Andra perioden:0-1 (20:16) Kirill Kaprizov (M. Vorobyov, Y. Rykov)1-1 (30:11) Jonathan Dahlén (utan assist)Tredje perioden:Förlängning:1-2 (60:33) Denis Guryanov (utan assist)