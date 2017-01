USA höll undan för Schweiz

USA pressades av Schweiz, men i slutändan blev det amerikanskt avancemang.

JVM:s tredje kvartsfinal blev en jämn tillställning. Schweiz satte hård press på USA och Nico Hischier visade gång efter gång varför han är så hypad. Men någon schweizisk skräll blev det inte.



USA och Tyler Parsons höll fast vid sin 3-2-ledning under slutminuterna och säkrade semifinalplatsen. Där går man upp mot Ryssland.



Amerikanskt övertag



Matchens inledning tillhörde USA. I jakten på sitt första guld sedan 2013 kom man ut med bra fart och såg ut att ta kontroll över matchbilden.



Ledningsmålet var därför lika logiskt som vackert. I numerärt överläge fick Troy Terry pucken nere vid sarghörnet och smög in mot målburen. Med en rapp passning hittade han Jeremy Bracco vid den bortre stolpen och 1-0 var ett faktum.



Bara några minuter senare kom också 2-0. Återigen var Bracco inblandad, men den här gången som framspelare. Han trampade runt målburen och försökte hitta in med en passning framför mål. Efter lite kaos framför Joren van Pottelberghe snappade Luke Kunin upp pucken och dubblade ledningen.



Under de efterföljande minuterna var det amerikanska övertaget tydligt och 3-0 kändes mer logiskt än 1-2. Men USA lyckades inte få grepp om matchen och Schweiz tog sig sakta tillbaka, mycket tack vare ett gäng amerikanska utvisningar.



Man var nära en reducering redan i slutet av den första perioden, men Raphael Prassl fick inte tillräckligt bra träff. Reduceringen kom istället i mitten av den andra perioden. Nico Hischier lurade upp Charlie McAvoy på läktaren innan han gick in mot mål och tryckte in 1-2.



USA var skakade



USA såg skakade ut och kom inte upp i samma nivå som vi har sett tidigare. När Schweiz fick vittring dröjde inte heller kvitteringen länge, och återigen var det Hischier som höll sig framme. Det blev fullt kaos kring USA:s målgård med en handfull spelare från vardera lag. Situationen slutade med att Hischier plockade upp pucken och smet bakom målburen för att kunna lägga in den vid den andra stolpen.



Men Schweiz glädje blev kortvarig. 3-2 kom nämligen omgående. I powerplay avlossade McAvoy ett skott från blå, där Jordan Greenway höll sig framme och petade in returen.



Schweiz gick återigen för kvittering och slutet blev spännande. Med fyra minuter kvar av den tredje perioden landade pucken på Hischiers klubba, men Tyler Parsons räddade närskottet. Den där sista anstormningen fick aldrig riktigt fäste och 3-2 stod sig in i slutsignalen.



Nu går USA upp mot Ryssland i onsdagens semifinal.



---



Matchfakta:



USA-Schweiz 3-2



Första perioden:



1-0 (08:32) Jeremy Bracco (T. Terry, T. Thompson) PP

2-0 (10:42) Luke Kunin (J. Greenway, J. Bracco)



Andra perioden:



2-1 (30:47) Nico Hischier (J. Siegenthaler, D. Riat) PP



Tredje perioden:



2-2 (46:00) Nico Hischier (C. Thürkauf) PP

3-2 (46:18) Jordan Greenway (C. McAvoy, C. Keller) PP

