USA spelade hem JVM-guldet efter dramatik

En sanslöst underhållande JVM-final slutade med guld för USA.

Det bjöds på stor underhållning och hög dramatik när USA spelade hem JVM-guldet. USA hämtade upp tvåmålsunderläge två gånger om och skickade matchen till förlängning. Den blev mållös och det krävdes straffar. Troy Terry blev ensam målskytt där och Tyler Parsons räddade samtliga kanadensiska straffar.



Terry och Parsons blev alltså matchhjältar och såg till att USA tog sitt fjärde JVM-guld.



Kanada drog ifrån direkt



Precis som väntat var det en liten smågruffig inledning, med ett övertag för Kanada. En tidig stolpträff satte tonen och USA hade svårt att hantera den kanadensiska anstormningen.



Det var också en logisk kanadensisk ledning som kom knappt fem minuter in i matchen. Efter en snabb spelvändning söker Mathew Barzal efter Mathieu Joseph med en passning, men Joseph når inte riktigt pucken – bakom honom kom dock en framstörtande Thomas Chabot som kunde stöta in 1-0.



USA lyckades få till lite press efter målet, men kort efteråt dubblade Kanada sin ledning istället. Lite turligt studsade pucken ut till Jeremy Lauzon i slotet och försvararen dunkade till.



Två numerära överlägen vardera rundade av den första perioden, men några mer mål såg vi inte och Kanada gick in i paus med en till synes trygg tvåmålsledning.



USA kom tillbaka



Någon trygg ledning var det däremot inte. USA kom ut starkt efter vilan och skapade några tidiga målchanser. Tre minuter in i perioden kom också reduceringen. Efter ett kasst byte av Kanada störtade USA in i offensiv zon med gott om folk och Jeremy Greenway släppte tillbaka pucken till Charlie McAvoy. Försvararen kom helt ren i slotet, gled framåt och snärtade in 1-2.



Matchen böljade lite efter reduceringen, men ett nytt slarvigt byte kom att bli kostsamt för Kanada. Den här gången resulterade det i en utvisning och minuten senare var det kvitterat. Adam Fox slängde in pucken mot mål och den styrde in via Kieffer Bellows höft.



Kanada vaknade till efter kvitteringen och avslutade mittenperioden starkt. Två gånger om fick man chansen i powerplay, men utan utdelning.



Ny amerikansk upphämtning



Utdelningen i powerplay kom istället i början av den tredje perioden. Nicolas Roy fick pucken i målvaktens högra tekningscirkel, vände upp mot målet och skickade in pucken i det främre krysset.



Det dröjde inte länge innan Kanada hade återtagit sin tvåmålsledning. Mathieu Joseph satte full fart och spurtade igenom hela det amerikanska försvaret. Ensam med Tyler Parsons gjorde han sedan inget misstag och 4-2 var ett faktum.



Men repliken kom direkt. Charlie McAvoy plockade upp pucken och gled in mot målburen innan han hittade Kieffer Bellows med en fin sidledningspassning. Bellows nöp till direkt och gjorde sitt andra mål i matchen. Och givetvis kom även kvitteringen omgående. Återigen slängde USA in en puck mot mål och den här gången lyckades Colin White styra in den vid ena stolpen.



Lagen bytte chanser och såväl spänningen som underhållningen var fantastisk.



Pierre-Luc Dubois brände öppet mål i powerplay och Tage Thompson fick ett fint läge tätt framför Carter Hart, men resultattavlan visade 4-4 efter 60 minuter och matchen gick över i förlängning.



USA vann guldet



Clayton Keller skickade pucken tätt utanför i ett tidigt 2-mot-1-läge och båda lagen gick för att vinna. USA drog på sig en tvåa på grund av för många spelare på isen – men Tyler Parsons höll USA kvar i matchen.



Det kanadensiska trycket höll i sig efter det numerära överläget, men USA stack upp i farliga kontringar. Kanada utnyttjade sin timeout efter en icing med sex minuter kvar och efter den efterföljande tekningen kom USA nära ett guldmål. Under de sista brinnande sekunderna sniffade Kanada till sig en chans, men Parsons stod emot.



En fantastisk hockeymatch kom att avgöras på det värsta av sätt, nämligen i straffläggningen. Troy Terry blev första målskytt i den fjärde omgången och när Nicolas Roy fumlade bort den femte och sista kanadensiska straffen blev USA mästare.



---



Matchfakta:



USA-Kanada 5-4 efter straffar



Första perioden:



0-1 (04:58) Thomas Chabot (M. Barzal, M. Joseph)

0-2 (09:02) Jeremy Lauzon (M. Stephens)



Andra perioden:



1-2 (23:04) Charlie McAvoy (J. Greenway, A. Fox)

2-2 (29:30) Kieffer Bellows (A. Fox, T. Thompson) PP



Tredje perioden:



2-3 (41:52) Nicolas Roy (J. Bean, T. Jost) PP

2-4 (44:05) Mathieu Joseph (M. McLeod, T. Chabot)

3-4 (44:44) Kieffer Bellows (C. McAvoy)

4-4 (47:07) Colin White (A. Fox, C. Keller)



Förlängning:



-



Avgörande straff: Troy Terry

