USA tog hem Grupp B

USA vann rivalmötet och Ryssland säkrade tredjeplatsen.

USA-Kanada 3-1



Det blev USA som vann den avslutande prestigematchen mot storebror Kanada. Två snabba mål i den första perioden lade grunden för tre poäng. Kanada reducerade halvvägs in i den andra perioden, men en snabb replik av amerikanerna gav dem tvåmålsledningen åter.



USA:s lagkapten Luke Kunin delade ut en uppmärksammad tackling på Philippe Myers, som fick lämna matchen med hjärnskakning. Hans vidare medverkan i JVM är tveksam.



Matchfakta:



USA-Kanada 3-1



Första perioden:



1-0 (04:31) Colin White (J. Greenway, C. Keller) PP

2-0 (06:04) Jordan Greenway (C. Keller, C. McAvoy) PP



Andra perioden:



2-1 (28:12) Thomas Chabot (M. Barzal, D. Strome) PP

3-1 (33:08) Jeremy Bracco (R. Lindgren, J. Greenway)



Tredje perioden:



-



---



Finland-Schweiz 2-0



Finland spelade en betydelselös sista gruppspelsmatch mot Schweiz och lyckades äntligen vinna. Aapeli Rasanen och Eeli Tolvanen såg till att man fick med sig en viktig seger in i det stundande kvalspelet mot Lettland.



Matchfakta:



Finland-Schweiz 2-0



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (24:35) Aapeli Rasanen (K. Vesalainen, E. Tolvanen)

2-0 (33:53) Eeli Tolvanen (V. Saarijarvi, A. Rasanen) PP



Tredje perioden:



-



---



Ryssland-Slovakien 2-0



Ryssland tog en viktig seger i den sista gruppspelsmatchen – 2-0 mot Slovakien innebär nämligen att ryssarna knep tredjeplatsen i Grupp B och således slipper Sverige i kvartsfinalen. Det blir istället just Slovakien som får gå upp mot svenskarna.



För ryssarnas del var det även viktigt att Ilya Samsonov kunde spela till sig en nolla.



Matchfakta:



Ryssland-Slovakien 2-0



Första perioden:



-



Andra perioden:



1-0 (29:06) Denis Guryanov (D. Kvartalnov, P. Karnaukhov) PP



Tredje perioden:



2-0 (49:39) Yakov Trenin (K. Urakov, K. Belyayev)



---





