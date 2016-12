Vinst efter sent avgörande

Det svängde fram och tillbaka långa stunder, efter två sena mål vann sedan Sverige matchen mot Schweiz och toppar därmed grupp A efter två omgångar.

Sverige började bra för att sedan gå ned sig något, Schweiz bjöd upp till kamp på ett bättre sätt än vad kanske många trodde. Tillslut blev det ändå vinst för de svenska juniorkronorna.Lagkapten Joel Eriksson Ek stod för två utav målen och ledde Sverige till segern precis som han ska göra.Sverige får en tidig ledning efter att Alexander Nylander spelat pucken in i slottet till Joel Eriksson Ek som satte pucken högt bakom Schweiz målvakt. Denna ledning varar dock inte länge, Schweiz utnyttjar nämligen ett powerplay 55 sekunder efter Sveriges mål. Efter några snabba passningar skjuts ett skott från blålinjen som går in bakom Sandström i kassen, en puck som han kanske borde ha stoppat.Det stoppar inte här utan målen fortsätter att trilla in med rask fart, Sverige tar ledningen återigen när Lias Andersson sätter pucken i nät efter att snabbt skott som satt strax under ribban.Det är en tempofylld inledning på matchen, spelet svänger fram och tillbaka och det skulle kunna varit ytterligare något mål under första delen av perioden. Totalt sett är Sverige det bättre laget i första perioden, de för spelet och skapar chans efter chans, bland annat har de en puck i ribban. Sverige går till pausvila med 2-1 och med en bra period i ryggen.Tempot från första perioden följer med in i den andra och Sverige fortsätter även att vara det bättre laget. Den mesta av tiden tillbringas i Schweiz försvarszon och Sverige sätter hög press på schweizarna som gör att de ofta slänger bort puckarna.Sverige drar på sig en onödig utvisning i offensivzon som kom att straffa sig. Schweiz kvitterar nämligen tämligen omgående när Calvin Thurkauf får in pucken från nära håll bakom Sandström, även detta ett mål som den svenska målvakten kanske borde ha stoppat.Matchen blir sedan lite sönderhackad i några minuter när båda lagen drar på sig utvisningar, de sista minuterna hittar Sverige tillbaka till sitt spel och perioden slutar där den började. Sverige pressar tillbaka Schweiz och ett svenskt mål hade inte varit orättvist. Det kommer dock aldrig så vi har 2-2 efter 40 spelade minuter.Om Sverige inlett de två första perioderna bäst så är det Schweiz som inleder den tredje bäst. De pressar tillbaka Sverige och skapar några vassa chanser under inledningen av perioden.Sverige kommer in i perioder mer och mer och tillslut har de även tagit över spelet. Schweizarna verkar börja bli trötta och verkar börja försvara den poäng som de har. Svenskarna pressar på ordentligt i slutet av perioden och med drygt 5 minuter kvar kommer ledningsmålet när Joel Eriksson Ek sätter sitt andra mål för kvällen.Matchen avgörs sedan med 2:49 kvar när Lucas Carlsson sätter ett stenhårt slagskott från blålinjen högt i det schweiziska målet, helt otagbart för målvakten. De sista minuterna spelas sedan av och Sverige vinner matchen med 4-2.Efter att ha vunnit de två inledande matcherna i turneringen så leder nu Sverige sin grupp, dagens match var kanske inte någon toppinsats. Höga toppar med lite för djupa dalar kan vi sammanfatta det hela med, precis som det brukar vara i inledningar av turneringar.---18 Rasmus Asplund – 24 Jens Lööke – 27 Jonathan Dahlén11 Filip Ahl –19 Alexander Nylander– 20 Joel Eriksson Ek14 Elias Pettersson – 15 Lias Andersson – 16 Carl Grundström25 Sebastian Ohlsson – 28 Andreas Wingerli – 29 Tim Söderlund17 Fredrik Karlström4 Jacob Larsson – 6 Kristoffer Gunnarsson7 Oliver Kylington – 9 Gabriel Carlsson David Bernhardt – 23 Lucas Carlsson8 Rasmus Dahlin1 Felix Sandström (30 Filip Gustavsson)---Första perioden:0-1 (04:13) Joel Eriksson Ek (A. Nylander, D. Bernhardt)1-1 (05:08) Jonas Siegenthaler (D. Riat, L. In Albon) PP11-2 (06:38) Lias Andersson (C. Grundström)Andra perioden:2-2 (26:17) Calvin Thurkauf (N. Hischier, J. Siegenthaler) PP1Tredje perioden:2-3 (55:52) Joel Eriksson Ek (C. Grundström, A. Nylander)2-4 (57:11) Lucas Carlsson (R. Asplund)