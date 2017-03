Saab Arena, 2017-03-18 18:00

Linköping - Brynäs

0-6



Linköping stod för en riktig plattmatch och ligger nu under med 0-1 i kvartsfinalserien mot Brynäs.

Brutalt svag inledning på kvarten

Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.

ALEXANDER FREJD

2017-03-18 20:17:00

2017-03-18 20:17:00

Linköping kom till start med Emil Kristensen på frånvarolistan. Brynäs å sin sida saknade forwardsduon Tomas Zaborsky och Johan Alcén. Marcus Högberg tilldelades startplatsen mellan stolparna i Linköping och i Brynäs var det David Rautio som vaktade kassen.Linköping fick en mardrömsstart på den första kvartsfinalen då Brynäs förstakedja slog till redan i det första anfallet. Endast 27 sekunder hade spelats av matchen när Jesper Jensen var sist på pucken och satte ledningsmålet för gästerna. När Brynäs sen fick ett powerplay kunde Jesper Jensen svara för sitt andra mål i matchen med drygt fem minuter spelade och tvåmålsunderläget var ett faktum för LHC. Linköping kröp sedan allt närmare Brynäs ju längre perioden led och började också skapa en del riktigt farliga lägen. Mot slutet av perioden var det till och med hemmalaget som hade skapat sig ett visst grepp om spelet och det var därför något ologiskt när Daniel Mannberg satte 0-3, 01.41 före paus.LHC gick in i den andra perioden med siktet inställt på att hämta upp det tremålsunderläge man hamnat i under den första. Ett resultat som också lett till att Marcus Högberg fått lämna isen och ge plats åt Jacob Johansson i Linköpingsmålet. De fösta sekunderna var det också hemmalaget som öppnade starkast, men en och en halv minut in i perioden fick istället Lukas Kilström pucken till skänks och satte 4-0 för Brynäs. Tungt, tungt, tungt för LHC som därmed fick se den mentala uppförsbacken växa sig allt större. Inte blev det bättre när Jesper Boqvist satte 0-5, 07.29 in i perioden. Den andra perioden var riktigt svag från Linköpings sida och man hade 0-5 i baken inför sista tjugo.Den sista periodens resultat var mer av akademisk karaktär då matchen var i det närmaste avgjort redan på förhand. För Linköpings del handlade dock den tredje akten om att försöka komma undan med hedern någorlunda i behåll och framkalla en något mer positiv känsla inför kommande matcher. Slutet på matchen blev dock en väldigt blek historia mellan ett ointresserat Brynäs och ett uselt Linköping. I slutminuten fastställde Jacob Blomqvist slutresultatet till 0-6, ett resultat som innebär att Brynäs leder kvartsfinalserien med 1-0 i matcher.Tjusningen med slutspelet är att det handlar om bäst av sju, vilket gör att den här matchen, trots matchbilden, kan visa sig vara betydelselös i slutändan. Av kvällens match att döma finns det dock inte mycket som talar för det och Linköping måste höja sig mer än en nivå till på måndag för att inte bli en besvikelse på nytt. Ikväll var spelet under all kritik.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.