Livsviktig seger för Cluben - nu vänder serien tillbaka till Gävle.

Cluben duckade kniven mot strupen

LHC vägrade likt Frölunda och Växjö ta semester efter 1-3-underläge i matcher och har nu reducerat i matchserien. Detta efter ännu ett övertidsmål som denna gången gjordes till fördel för Cluben.

0 KOMMENTARER 243 VISNINGAR 0 KOMMENTARER243 VISNINGAR FREDRIK AHLBERG

2017-03-26 21:23:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-26 21:23:00

Linköping

2017-03-25 09:38:00

Linköping

2017-03-24 23:09:00

Linköping

2017-03-23 22:00:00

Linköping

2017-03-23 12:48:09

Linköping

2017-03-22 02:45:00

Linköping

2017-03-20 21:34:00

Linköping

2017-03-19 17:57:42

Linköping

2017-03-18 20:17:00

Linköping

2017-03-17 22:25:00

ANNONS:

Premisserna inför eftermiddagens match var klara för LHC, vinna eller försvinna. Matchen fortsatte i samma tema som den senaste matchen, nämligen att LHC har svårt att komma till rejäla anfall och det mesta offensiva ser ut att vara på chans utan tanke. Anssi Salmela var dock ytterst nära på att ge Cluben ett välbehövligt ledningsmål men Brynäs hade marginalerna med sig iform av en galen rensning.I den andra perioden får Brynäs ett mål bortdömt men revancherar sig snabbt genom att via nya succékedjan med Granström, Ikkonen och Paille gör både 0-1 och 0-2. Den sistnämnda stod för båda målen. Sen hände exakt det som brukar få slutspelsmatcher att vända. LHC får chansen att spela 5 mot 3 och Andrew Gordon reducerar till 1-2 med cirka 1 och en halv minut kvar av andra perioden.LHC fortsatte i tredje perioden att försöka skapa kreativitet framåt och i takt med att Brynäs backade hem och försvarade sin ledning kunde Cluben komma närmare och närmare. Emil Kristensen får pucken vid blå och skottar in kvitteringen framför en av Jakob Lilja, skymd David Rautio. LHC hade sedan en riktigt vass chans att göra 3-2 strax efter, då födelsedagsbarnet Niklas Persson kom till skott nära mål. Persson hann till och med lyfta händerna i skyn för att fira målet innan det kunde konstateras att David Rautio hade stått för en fantomräddning.Just fantomräddning var vad det även var tal om i början av övertidsperioden, denna gången av Marcus Högberg som svarade för en imponerande sidledsförflyttning på en Brynäskontring. Många av åskådarna såg nog Brynäs som semifinalklara innan det gått upp för alla att skottet hade motats. Något senare, i en chans från ingenstans lyckas Gallo tränga till sig pucken i offensiv zon och få fram den till en påpassad Henrik Törnqvist. Den motala-bördige Törnqvist vispar iväg pucken i ett stressat läge och den går inte bara mot mål utan även i mål, förbi en ställd David Rautio.Vinst för LHC och matserien lever vidare även här. Nästa match spelas på tisdag 19:00 i Gävle.LHC vägrade likt Frölunda och Växjö ta semester efter 1-3-underläge i matcher och har nu reducerat i matchserien. Detta efter ännu ett övertidsmål som denna gången gjordes till fördel för Cluben.Det är nu det börjar, Brynäs har vaggats in i en mental säkerhet och det är nu vändningen kommer.En svängig match slutade på sämsta tänkbara vis. Till slut blev Linköpings missar kostsamma och istället blev Simon Bertilsson stor matchhjälte för hemmalaget när han avgjorde i den femte perioden.Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.