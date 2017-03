Saab Arena, 2017-03-22 19:00

Linköping - Brynäs



Inför: Dags att vakna LHC!

LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?

0 KOMMENTARER 113 VISNINGAR 0 KOMMENTARER113 VISNINGAR JOHAN NILSSON

2017-03-22 02:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-22 02:45:00

Linköping

2017-03-20 21:34:00

Linköping

2017-03-19 17:57:42

Linköping

2017-03-18 20:17:00

Linköping

2017-03-17 22:25:00

Linköping

2017-03-16 12:23:00

Linköping

2017-03-11 17:34:00

Linköping

2017-03-09 21:28:20

Linköping

2017-03-07 22:16:00

Linköping

2017-03-05 18:30:00

ANNONS:

Efter utskåpningen i den första kvartsfinalen bjöds publiken i Gavlerinken Arena på en betydligt jämnare batalj under måndagen. Linköping hamnade snöpligt i underläge men lykades vända matchen genom Marcel Müller och Broc Little , men som så många gånger förut skulle individuella misstag sätta käppar i hjulen för Cluben. Brynäs kunde till slut vinna med 3-2 och när Linköping tar emot Gävlelaget under torsdagen är det med stor press på sig. I media har man avskrivits helt från diverse håll och de flesta diskussioner handlar snarare om när Brynäs vinner serien snarare än OM de vinner den. Linköping måste vinna 4 av de fem kvarvarande matcherna, och som det sett ut hos Östgötarna hittills i detta slutspel känns det som en näst intill övermänsklig uppgift.Så vad talar för Linköping under torsdagens tredje kvartsfinal? Hemmaplansfördelen visade man utmärkt i lördags att den inte är särskilt mycket av just det, en fördel. Det som ändå talar för Linköping är lagets förre målvakt David Rautio. Medan Brynäsförsvaret gör ett gediget arbete med att städa upp går det inte förneka den mängd returer som lämnas av Brynäs-keepern. I senaste matchen fanns inte viljan och vakenheten där hos Linköping, och man lyckades sällan komma upp i det tempo som krävs för att snappa upp just dessa farliga returer. Kan man det denna gång så har man mycket att vinna.Förutom lagets inneboende kapacitet är det i övrigt mest frågetecken och förhoppningar inför matchen. Tilltänkte stjärnbacken Kristian Näkyvä har fallit tillbaka i gamla mönster och är på 2 matcher -5. Därutöver famlas det mycket i egen zon och Brynäs får såväl andra som tredje chanser i anfall som först verkat ofarliga. Laget måste hitta tillbaka till den trygghet med enkla och konstruktiva förstapass som man uppvisade mellan jul och serieslutet. Med den speed och ”rivighet” som Cluben besitter är det anmärkningsvärt att man sett så tafatta ut hittills. Resultaten i de två spelade matcherna ska på intet sätt helt tillskrivas Linköpings dåliga spel. Brynäs har lagt i en växel som saknats under seriespelet, och frågan är om Coach Tagnes och co i Linköpingsbåset har insett att man är i underläge både på plan och på tavlan.Sebastian Karlsson är fortsatt borta för Linköping, men Broc Little spelar trots vissa frågetecken. Ett viktigt besked, förutsatt att han inte tappar sin signaturmässiga fart på grundav småskador.Kollega Wallenberg skrev inför förra matchen:” Så kan man hitta någon fördel med att åka på en sån dänga direkt i första matchen? Självklart. De spelarna som trodde att det skulle gå att åka på halvfart mot Brynäs blev snabbt medvetna om att det kommer krävas 100 procent i varje moment i varje byte i fortsättningen.”Tyvärr verkade man snarare skrämmande omedvetna om att första matchen inte bara var ett bakslag, men för att ha en chans att vända denna matchserie är det dags att sluta snooza. Vakna LHC!LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.