Det är inte över förrän...

LHC såg länge ut att för fjärde gången denna säsong tappa poäng mot Karlskrona. Men spöket från Blekinge jagades bort med 2 sekunder kvar sen Mathis Olimb skjutit 3-2 med 2 sekunder kvar på klockan.

Linköping har haft förtvivlat svårt mot just Karlskrona denna säsong. Efter fredagens match var hade man på 3 matcher endast tagit 2 poäng mot KHK. Och frågan var om man i lördagens retur på hemmaplan skulle kunna luckra upp Karlskronas täta försvar.Det märktes direkt i första perioden att LHC ville bestämma på isen. Man styrde och ställde, och till skillnaden mot i fredags, så skapdes det fler farliga lägen. Genom det spelövertag man skaffade sig så tvingades Karlskrona dra på sig utvisningar, och bland annat Emil Sylvegård hade ett par lägen. De riktigt heta chanserna saknades dock. Även Karlskrona fick spela i PP två gånger i perioden, men var märkligt tandlösa där. LHC är samtidigt bra i boxplay, och Jacob Johansson i Linköpings mål sattes in på några svårare prov. Strax innan paus drar KHK på sig en tredje utvisning, men perioden slutar ändå 0-0.LHC fick alltså inleda andra perioden i powerplay , och det satte tonen för perioden. Till slut kan Ken Andre Olimb spräcka nollan efter att Anton Karlsson skjutit ett skott som Olimb styr snyggt förbi Jönsson i KHK-målet. 1-0 efter 4:34. Efter knappt 8 minuter har Mattias Guter ett jätteläge att kvittera efter att ha åkt sig fri, men Johansson gör en strålande räddning med benskyddet. Efter 15:25 blir Anssi Salmela mycket tveksamt utvisad. Det tyckte nog finländaren själv också, då han drar på sig en extra tvåminutare för misconduct. Därefter är det ytterst nära att LHC utökar, då Johannes Jönsson slarvar bakom eget mål. Han hinner dock tillbaka och tar hand om skottet. Efter 17:06 kvitterar Karlskrona efter en situation där Johansson inte lyckas blockera pucken, och Rhodin kan slå in 1-1. Med 2 sekunder kvar av perioden åker samma Rhodin på en utvisning för interference. 1-1 i paus.Även tredje perioden inleds med powerplay för hemmalaget. Det är tryck mot Karlskronas mål, men återigen saknas de där riktigt heta chanserna. KHK har en och annan vass kontring, men i övrigt är det Linköping som styr den här matchen. Hemmalaget har dock en del problem med att ta sig in framför mål, och det blir alltför ofta spel i hörnorna. LHC tar dock välförtjänt ledningen efter 13:32. Emil Sylvegård trycker sig in framför kassen, och nyförvärvet Marcel Müller kan peta in sitt första mål i Linköpingströjan. KHK kvitterar ändå matchen ännu en gång. Efter att man fört upp pucken till vänster i anfallszon så glömmer Linköping bort sina markeringar och Alexander Bergström kan skicka in 2-2 bakom Johansson. Linköping såg ut att gå mot ännu en match utan seger mot Karlskrona. Men efter att Morten Madsen visats ut för hakning, så kunde Mathis Olimb skicka in 3-2 med bara 2 sekunder kvar att spela.Det tog alltså 3 matcher, en förlänging, 59 minuter och 58 sekunder innan LHC kunde säkra 3 poäng mot KHK den här säsongen. Viktigt för Linköping att komma tillbaka i vinnarspåret igen. Och viktiga poäng i striden om topplaceringarna inför slutspelet. Tuff förlust för Karlskrona, men rättvist med Linköpingsseger sett till spelet.Konstateras kan dock att Karlskronas spel inte är särskilt kul att se. Möjligen skulle det uppskattas av tränare som Timo Lahtinen och Lasse Falk. Men man får spela efter de resurser man har, och man får ge KHK att de gör det bästa av sitt läge. I Linköping har Tangnes en del att fundera på vad gäller att handskas med tätt försvarsspel.