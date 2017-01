Behrn Arena, 2017-01-14 18:30

Örebro - Linköping



Femte raka för LHC!

Noll segrar under ordinarie tid sedan våren 2015. Så löd Linköpings facit mot Örebro HK fram tills lagen möttes under Lördagen. 60 minuter senare stod dock de vitklädda östgötarna som segrare, och Örebro fann sig återigen som förlorare i den desperata kampen tillbaka efter tränarbytet.







Linköping mot Örebro är inte en match som lyfter på många ögonbryn, och oavsett vilken stad dessa två lag möter varandra i är det inget möte som skriver slutsålt. Trots detta är det en av ligans allra jämnaste lag, som inför lagens batalj under lördagen hade bärgat åtta segrar vardera i den interna matchhistoriken. Likt så ofta förut skulle denna kamp utspela sig i målgården och försvarszonen. Sju minuter och 12 sekunder in i matchen tog gästerna ledningen när



Matchen karaktäriserades i övrigt av trubbigt anfallsspel oförmöget att på riktigt utmana defensiven hos sina motståndare. Bortsett från ett något tveksamt ingripande vid Linköpings mål var även

Inför säsongen kändes det för många givet att Linköpings offensiv skulle vara med i toppen av ligan. Frågetecknet var defensiven, och målvakterna. Man undrade om någon av Marcus Högberg eller Jacob Johansson skulle ta nästa kliv och bli en fullvärdig SHL-målvakt. Efter lördagens seger mot Örebro kan man nog konstatera att det allt som oftast inte varit offensiven som bärgat hem poängen till Linköping, att defensiven med tiden och i och med Anssi Salmela s ankomst blivit allt bättre och att Dan Tangnes får det lyxiga problemet att välja vilken av sina två stekheta målvakter som ska få vakta kommande match.

2017-01-16 01:39:14

