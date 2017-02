Saab Arena, 2017-02-02 19:00

Linköping - Djurgården

4-1



Fortsatt dominans mot Djurgården

Linköping har verkligen hittat en väg att vinna efter omformeringen av kedjorna efter årsskiftet. Bröderna Olimb har funnit vägar till att bidra med poäng, Andrew Gordon har hittat formen igen och Broc Little har åter torrt krut i bössan. Därutöver gjorde rubrikernas man Jakob Lilja en med beröm godkänd match, och Högberg fortsatte övertyga i kassen. Med 20 poäng och sex tabellplaceringar mellan de båda lagen inför match var det ur olika slaglägen som spelarna äntrade isen. Linköping, som gått bra på slutet och äntligen börjat få igång många av de tilltänkta toppspelarna jagar poäng för att säkra en direktplats till slutspel och om möjligt även hemmaplansfördelen i kvartsfinalen. Djurgården å sin sida befinner sig efter tre raka förluster i ett tight race med Karlskrona och Luleå om en åttondelsfinalplats.Djurgården inledde med god energi och lyckades bygga upp press i Linköpings zon. När Matt Anderson åkte ut för tripping efter 07:31 kom dock de blåklädda till liv och LHC:s poängkung Broc Little gjorde mål i sin andra raka match efter en längre måltorka. Därefter var det hemmalaget som styrde resten av perioden. Djurgården inledde åter starkt i mittakten, men formstarke Mathis Olimb ville inte vara sämre än lagkamraten Little och kunde hänga dit en puck efter att kunnat gå fri längs högerkanten. Med mål i tre raka matcher, och ett par starka insatser sedan han separerades från brodern efter årsskiftet, har allt fler Linköpingssympatisörer börjat våga hoppas att det var en svacka under våren och att man kan vänta sig mer av denna vara under vårens gång.Djurgårdens enda mål kom efter knappt halva matchen genom ovannämnde Anderson, som inte riktigt lyckats upprepa fjolårets succé i huvudstadslaget. Djurgården fick med sig momentum från sitt reduceringsmål, men återigen skulle en utvisning ställa till det för bortalaget. Kristian Näkyvä, assisterad av Andrew Gordon och Ken André Olimb, laddade bössan vid blålinjen och gav hemmalaget en lite för komfortabel tvåmålsledning. Under slutperioden lyckades Djurgården aldrig ta sig tillbaka in i matchen och i slutskedet kunde hemmalaget sätta slutresultatet 4-1 genom Anssi Salmela Linköping har verkligen hittat en väg att vinna efter omformeringen av kedjorna efter årsskiftet. Bröderna Olimb har funnit vägar till att bidra med poäng, Andrew Gordon har hittat formen igen och Broc Little har åter torrt krut i bössan. Därutöver gjorde rubrikernas man Jakob Lilja en med beröm godkänd match, och Högberg fortsatte övertyga i kassen.

2017-02-03 21:21:00

