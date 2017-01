Saab Arena, 2017-01-26 19:00

Linköping - Skellefteå

3-0



Godis smakar bäst på torsdag

Förhoppningen var hockeygodis och visst kom Linköping med gottepåsen i högsta hugg till SAAB Arena under kvällen. Man lyckades ta slut på Skellefteås vinstrad och utökade istället sin egna på hemmaplan. Fem raka matcher med vinst har det mäktats med i SAAB Arena och med samma spel som ikväll kan det komma att bli många fler.





Hemmalaget visade efter inledningen prov på ett bra försvarsspel och fick chansen i ett flertal kontringar men utan utdelningen. Istället kom målet efter att Linköping pressat tillbaka Skellefteå rejält i egen zon och Ken-Andre Olimb lyckades peta in en målvaktsretur.



Även den andra perioden började med bra Skellefteå-spel men Högberg och försvaret freda sitt mål och återigen var det Linköping som tog över allt mer av spelet och till slut utökade sin ledning när



Det här var verkligen Linköpings match för förutom ett par dalar i början av de två första perioderna ägde man hela matchen och Skellefteå fick jobba hårt för att hålla siffrorna nere. När man väl gick till anfall bromsades det oftast upp tack vare stenhård backcheck från hemmalagets forward och det farligaste man fick till under sista tjugo minuterna var ett skott i stolpen av Adam Petterson.



