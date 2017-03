Saab Arena, 2017-03-22 19:00

Linköping - Brynäs

2-1



Hemmaseger i ödesmatchen

Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.



2017-03-23 12:48:09

Inför den kvartsfinal 3 var det stora frågetecknet om Linköping kunde nå upp till samma tempo som Brynäs, och om östgötarna skulle förmå sig själva att minimera de individuella misstagen. Matchen började trevande från båda håll och någon vidare finess eller något vidare tempo fanns inte att se. Första perioden bjöd på några målchanser men slutade alltjämt mållös.Andra perioden var, liksom hela matchen, en jämn batalj. Linköping lyckades vid ett par tillfällen ta sig in mot mål och skapa oreda framför David Rautio, något man misslyckats med under seriens första matcher. Den slutgiltiga touchen för att slipa ner misstagen som funnits till en lägre grad fanns där även den, en nyckel för hemmalagets seger. Emil Sylvegård var ett utropstecken på läktarplats, och han besjöngs för sitt tuffa spel och sin oräddhet. Mot Brynäs skulle han även stå för en assist på Marcel Müllers eleganta mål där han frispelad av ovannämnde Sylvegård kunde vända upp och lyft in pucken.Matchen i sin helhet var jämn men saknade likt de två tidigare mötena den riktiga slutspelskänslan. Brynäs kvitterade 15:42 in i mittakten genom succémannen Linus Ölund, och skrev med det slutsiffran i perioden till 1-1. Brynäs tog kommandot i tredje akten men viss ineffektivitet från gästerna i samband med ett oftast kontrollerat försvarsspel från LHC gjorde att matchen länge såg ut att gå till övertid. Linköping knep dock segern när Ken Andre Olimb satte 2-1 i powerplay efter en omdiskuterad Brynäsutvisning. Brynäs väletablerade tryck med en extra utespelare på isen kom dem inte till godo och Linköping är en match närmre semifinal, eller kanske snarare en match längre ifrån utslagning.På fredag väntar en ny batalj i denna hittills ganska intetsägande slutspelsserie, kanske är det då blodet börjar koka på riktigt?Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.