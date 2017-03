Gavlerinken Arena, 2017-03-20 19:00

Brynäs - Linköping

3-2



Individuella misstag fällde LHC

Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.

En oerhört jämn match där lagen bytte chanser med varandra om vartannat. Till skillnad från förra matchen var det under kvällen två lag som bjöd publiken på både fysik och snabbare spel. Linköping visade omgående att man skulle vara med i matchen och gav inte hemmalagets spelare många sekunder med pucken och man fick det första riktigt farliga läget men Mathis Olimb som inte skjutit ett skott på hela säsongen valde tyvärr att skjuta ner i rundeln istället för att hålla i pucken och ge en medspelare öppet mål. Det svängde snabbt och åt andra hållet var det Oskar Lindblom som var närmast med en farlig styrning som retsamt gled förbi stolpen.Roe var i händelsernas centrum i mitten av perioden efter att han först träffat stolpen och sen slarvat i dubbelbemärkelse vilket ledde till att Brynäs var oerhört nära att sätta ledningsmålet. Linköping som till skillnad från förra mötet gjorde en bättre första period visade ändå tendenser av att man måste höja sig om man ska komma ifrån Gävle med tre poäng.Båda lagen spelade upp sig i den andra perioden och intensitet var flera nivåer högre än första perioden. Brynäs gjorde första målet efter slarv från Törnqvist men Linköping räddades tillbaka in i matchen genom Müllers första slutspelsmål. Brynäs hade det mesta även efter målet, många långa anfall och man visade prov på rörligheten och modet att hålla i pucken som visade sig så lyckosamt i förrgår men den här kvällen var Linköping bättre organiserade och kunde reda ut stormen och istället vända på spelet och både ta över spelet och ledningen. Broc Little styrde in ett backskott och efter det målet var det mycket för Brynäs att hålla reda på då LHC var nära att utöka vid ett flertal tillfällen.I inledningen av den tredje fick Ken Andre Olimb fritt läge i slottet och valde samma handling som sin bror, tyvärr sköt han Rautio mitt i magen och bredvid stolpen stod Little med öppet mål och undrade varför aldrig passningen kom. Halvminuten senare smällde Pudas in kvitteringen i krysset efter att ha fått pucken till skänks efter att pucken studsat tillbaka efter att Broc Little täckt skott.Mardrömsminuterna fortsatte för Linköpingssupportrarna efter att Näkyvä visat brist på respekt och tappat pucken i egen zon vilket ledde till hönsgård i försvaret och att Brynäs kunde sätta pucken i öppet mål. Efter målet hamnade Linköping i gamla synder, omständigt spel med många missade passningar och stundtals såg det rent komiskt ut. Man var nära på ett par styrningar men matchen kändes tyvärr redan avgjord. Man gjorde ett försök i slutminuten med att plocka målvakten men Brynäs redde ut även det och har tack vare vilja, mod och en imponerande kylighet satt sig i ett drömläge inför fortsättningen på onsdag.Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.