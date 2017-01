Tre matcher väntar för LHC under årets första vecka.

Inför: Årets första matcher

30 omgångar har Linköping HC spelat i säsongens upplaga av SHL och under denna vecka är det dags för de första matcherna för 2017. Tre bataljer är schemalagda under en vecka där Skellefteå, Djurgården och Luleå står för motståndet.





Veckan inleds ikväll, tisdag, då LHC tar emot Skellefteå hemma i SAAB Arena. Som bekant består mittenskiktet av SHL av ett rejält getingbo innehållande flertalet lag med endast ett fåtal poäng som skiljer dem åt. I detta täta mittenskikt finner vi kvällens båda kombattanter där gästande Skellefteå inför mötet har den något bättre sjundeplatsen, men med endast en poäng tillgodo mot Linköping på en niondeplats. Därav är vikten av kvällens match mycket tydlig. Skellefteå har precis som kvällens hemmalag haft det ganska jobbigt i mellandagarna och endast plockat tre poäng på lika många matcher.



Årets andra match går av stapeln i Stockholm under torsdagen då LHC möter Djurgården. Ett Djurgården som befinner sig i de nedre regionerna av tabellen, strax ovanför nedflyttningssträcket på en elfteplats. Precis som i Linköpings fall innebar mellandagarna fyra poäng på tre matcher för laget från huvudstaden, med den senaste omgångens vinst över serieledande Frölunda som den kanske största skalpen. Endast två placeringar skiljer lagen åt, men noterbart är dock att skillnaden är betydligt större räknat i poäng där LHC ligger tretton pinnar före.



LHC-veckan avslutas på hemmaplan under lördagen då Luleå står för motståndet och inte heller här skiljer många placeringar lagen åt. En vinst och två förluster löd Luleås facit under mellandagarna och man har i och med detta landat strax bakom LHC på en tiondeplats med fem poäng upp till lördagens motståndare.



Som jag redan varit inne på har målskyttet varit under all kritik på sistone då Linköpingslaget inte lyckats näta på två raka matcher. För att få sina spelare att hitta nätet igen har därför Dan Tangnes och hans tränarkollegor beslutat att göra vissa rockader i kedjeformationerna inför kvällens möte med Skellefteå. De båda norska börderna Ken Andre och



Förra veckans bästa spelare: Bäst under mellandagarna anser jag att Sebbe Karlsson var. Gjorde mål i segermatchen mot Malmö och stod i veckans samtliga matcher för ett fortsatt mycket stabilt spel i sin defensiva forwardsroll.



2017-01-03 16:40:00

