Gavlerinken Arena, 2017-03-20 19:00

Brynäs - Linköping



We are coming for you!

Inför Brynäs - Linköping: Kan LHC ställa om?

Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.

0 KOMMENTARER 53 VISNINGAR 0 KOMMENTARER53 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-03-19 17:57:42 wallenberg.mattias@gmail.com2017-03-19 17:57:42

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-19 17:57:42

Linköping

2017-03-18 20:17:00

Linköping

2017-03-17 22:25:00

Linköping

2017-03-16 12:23:00

Linköping

2017-03-11 17:34:00

Linköping

2017-03-09 21:28:20

Linköping

2017-03-07 22:16:00

Linköping

2017-03-05 18:30:00

Linköping

2017-03-04 14:59:24

Linköping

2017-03-02 21:31:00

ANNONS:

Ja det var ett rejält antiklimax som hände i SAAB Arena i lördags. Staden och fansen kraftsamlade och och det bådade gott inför en av årets mest spännande händelser men tyvärr stängdes festen igen efter bara 27 sekunder av Jesper Jensen. I supportertrådar och kretsar var man dock snabba på att enas kring att bara glömma eländet så fort slutsignalen gick för att lägga fokus och energi på måndagens match. Det är bara hoppas att spelarna klarar av samma sak och även om det blev en kolsvart lördag kväll ser jag ändå ljust på returmatchen.Så kan man hitta någon fördel med att åka på en sån dänga direkt i första matchen? Självklart. De spelarna som trodde att det skulle gå att åka på halvfart mot Brynäs blev snabbt medvetna om att det kommer krävas 100 procent i varje moment i varje byte i fortsättningen. Det är många spelare i den här truppen som har varit med tidigare i slutspelssammanhang och förhoppningsvis har även Tangnes lärt sig läxan från förra årets coachduell mot Sam Hallam. ch det skulle förvåna mig om det inte är ett helt nytt Linköping som vi får se på banan imorgon.I Brynäs så utgick Granström i förra matchen och det har surrats en del i efterhand om att även Jensen skulle åkt på en skada på något vis. Som vanligt i slutspelstider är det locket på men troligen så testas Granström sent vid morgondagens värmning.Linköping kommer vara utan Sebastian Karlsson resten av kvartsfinalen efter den axelskada han ådrog sig i förra matchen i övrigt är det samma lag som gäller och det kommer att bli Marcus Högberg som vaktar kassen.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.