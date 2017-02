Inför: Håller den fina formen i sig?

Det har varit en riktigt fin start på det nya året för Linköping HC. Hittills har 2017 endast inneburit en förlust för laget från östgötaslätten. Efter den gångna veckans landslagsuppehåll återupptas nu SHL på nytt och det återstår att se om lagets positiva trend håller i sig.

förförra veckans bästa spelare

En ynka förlust under 2017. Så lyder det facit som Linköping HC kan stoltsera med i dagsläget. En imponerande januarimånad har följts upp av en positiv trend även under inledningen av februari och laget har seglat upp på en fjärdeplats i SHL-tabellen. På grund av den fina formen var det väl därför knappast någon kring LHC-lägret som jublade över det landslagsuppehåll som precis passerat. Det är av den anledningen extra spännande att se vilket Linköpingslag som äntrar isen i SAAB Arena imorgon. Då lär vi får reda på om laget lyckats konservera den fina form som man skaffade sig inför uppehållet.Denna vecka innehåller tre matcher för LHC och inleds imorgon, tisdag, då tabellnian Luleå gästar SAAB Arena. Ett Luleå som under 2017 spelat elva matcher och gått segrande ur tre av dessa. Inget superfacit för norrbottningarna som under dessa elva matcher också hunnit med att förlora mot just Linköping, senast lagen möttes den sjunde januari.En placering nedanför Luleå, på samma antal poäng, hittar vi Linköpings nästa motståndare under veckan. Fjolårets nykomling tillika höstens överraskningslag Karlskrona har dalat något i tabellen efter den imponerande inledningen och för någon vecka sedan fick huvudtränaren Per Hånberg lämna sin post. Det återstår att se vad detta får för eventuell effekt på Karlskrona som inlett det nya året riktigt risigt och ännu inte bärgat någon vinst under 2017, trots elva spelade matcher. Kan uppehållet ha inneburit ett välbehövligt trendbrott för blekingelaget som står för Linköpings motstånd två gånger om under veckan? Dubbelmötet inleds i Karlskrona på fredag innan lagen avslutar sina respektive spelveckor i SAAB Arena under lördagen. Lagen möttes senast den tolfte januari med en Linköpingsseger i förlängning som resultat.Det är med andra ord två lag med ett mindre imponerande facit från den senaste tiden som står på schemat för LHC under veckan, men skenet kan ju som sagt bedra och det måste erkännas att undertecknad inte kan låta bli att vara något bekymrad över det eventuella trendbrott som ett landslagsuppehåll i stil med det som nyss passerat kan innebära. Om Linköping däremot klarar av att spinna vidare på det fina spel som skapades på andra sidan uppehållet ska laget ändå ha en riktigt god chans att gå segrande ur de tre matcher som väntar under veckan. Men som sagt, jag vill lämna en liten brasklapp och åtminstone poängtera att Cluben måste vara aktsamma inför det faktum att en fin trend inte hålls intakt utan vidare, utan måste underhållas. Inte minst efter ett uppehåll som detta.Förra veckan var ju som sagt matchlös ur SHL-sypunkt, men utmärkelsenvill jag ändå tilldela Clubens poängkung Broc Little . Detta då amerikanen svarade för flertalet viktiga poäng under de tre segermatcherna och inte minst satte de två straffar som avgjorde i lagets favör mot HV71