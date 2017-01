Saab Arena, 2017-01-26 19:00

Linköping - Skellefteå



Inför: Hockeygodis stundar

Tack vare SHL´s extremt konstiga schemaläggning får vi återigen en vecka där det bara är en match, men vilken match vi kommer få! Inte många matcher kvar och dessutom mot ett lag som krigar tillsammans med Linköping om en direktplats till slutspelet.

Ja det kan inte vara lätt att lägga scheman i tider då det ska vara hockey alla dagar enligt Cmore men vad ska man göra? Jo man får helt enkelt passa på att njuta och torsdagens match är något jag ser fram emot med stor glädje. Det är två lag som har börjat få en viss historia knutna emellan sig genom flertalet möten i sena omgångar av slutspelet. Många gånger har Skellefteå stått som segrare och på grund av detta tas varje vinst mot de svartgula emot med dubbel glädje.



Lagen har möts två gånger tidigare den här säsongen och det har blivit målrikt båda gångerna. Det har dock varit lång tid emellan varje möte, Skelleftå vann första mötet med 4-1 i slutet av oktober. Linköping tog revansch genom att påbörja sin segerrad mot just Skellefteå, detta gjorde man med stabila 5-2.



Om det inte var nog med att lagen vunnit varsin gång och att vi båda gångerna fått se mycket mål så kan vi tillägga att det förutom kamp i SHL-tabellen även blir en kamp i poängligan. Joakim Lindström som på senare tid har exploderat i poängprotokollen har gått om just Broc Little i Linköping. Precis som i tabellen mellan lagen skiljer det även en poäng mellan dessa två lirare men med tanke på att det är Linköping som har hemmaplan den här gången hoppas vi på platsbyten i två av ligans tabeller.

0 KOMMENTARER 59 VISNINGAR 0 KOMMENTARER59 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-01-24 19:16:01 wallenberg.mattias@gmail.com2017-01-24 19:16:01

