Inför: Kan Linköping bita sig fast över slutspelsstrecket?

Linköping avslutade 2016 med en ineffektivitet som på ett nästan löjeväckande sätt sammanfattade en höst av berg och djupa dalar, poäng som förlorats och poäng som vunnits utan att någon förstod riktigt hur. I och med det nya året var det ett något annorlunda Linköping som äntrade isen. Bröderna Olimbs separation gav en nytändning, samtidigt som spelarna i tredje- och fjärdefemman likt så många gånger förut vann matcher nästan på egen hand. När den andra veckan av SHL-hockey drar igång är det me





När det under lördagen väntar match mot Örebro ser bilden något annorlunda ut. Örebro, som bytt huvudtränare inte mindre än två gånger under säsongen har ofta sett omständliga och tafatta ut är minst sagt desperata, ett motstånd som sällan brukar gynna Linköping. Örebro är på sin tolfteplats 22 poäng bakom Linköping, och man har förlorat fem av de sex senaste matcherna. Mot Frölunda senast såg det dock mycket bättre ut än på länge och frågan är om de har krutet för att ta sig ur ”krisen” och tillbaka till slutspelskvalplatserna. Trots den stora skillnaden i tabellen är lagens historik läsning som åtminstone talar mer för Örebro än vad man annars skulle kunna urskilja. Sedan Örebros Avancemang har lagen mötts 16 gånger och vunnit 8 matcher vardera. Med viss fördel Linköping under de två senaste säsongerna så har dock 5 av lagens 6 senaste möten varit oavgjorda efter full tid, och Linköping har inte besegrat Örebro under ordinarie tid sedan säsongen 14/15. Det banar alltså vägen för ett spännande möte trots LHC:s relativa dominans i ligatabellen. Som så ofta förut gäller det för Linköping att, klyschigt nog, vara ödmjuka och inte ta för sig för mycket. Örebro kan stundtals stänga egen zon fullständigt och har sylvassa kontringar som de inte är rädda att utnyttja när motståndet går djupare ner i anfallszon i försök att luckra upp försvaret.



Förra veckans bästa spelare: Sebastian Karlsson fick utnämningen senast, och har fortsatt spelat vad som mycket väl kan vara sin bästa hockey i LHC-tröjan. Det är dock inte kulturbäraren med de många blåtirorna som stuckit ut mest under veckan som varit. Med tre raka segrar har laget i sin helhet såklart imponerat, men av de som varit allra bäst finner vi bland andra

Karlskrona tippades befinna sig i bottenskiktet av tabellen även denna säsongen, men har tystat många genom sitt gedigna spel under hösten. Man har till och med befunnit sig på topplats, även om man kommit ner på jorden på sistone och nu befinner sig på en åttonde plats i SHL-tabellen. Av förståeliga skäl ser statistiken lagen emellan fördelaktig ut för hemmalaget Linköping, med 6 segrar mot 2 lagen emellan. Allra färskast i minnet befinner sig dock alltjämt 1-3 –förlusten senast lagen möttes. Det återstår att se om Linköping kan fortsätta på inslagen väg eller om uppehållet gjort att man tappat momentum, vad man dock kan konstatera är att mycket av Linköpings utmaning mot Karlskrona ligger i kriget mot sig själva. Inte för att motståndet inte håller klass, tvärtom är det självklart en utmaning att stoppa Alexander Bergström eller att ta sig förbi Mattias Karlsson, Niklas Arell, Daniel Gunnarsson och co. Vad man inte får glömma är att trots att Karlskrona har överraskat såhär långt så finns ännu ett sparkapital i form av Mattias Guter , som inte riktigt uppnått samma framgångar som i fjol, och Marcus Paulsson. Linköping är dock det bättre laget på pappret, och nu när både back- och målvaktssidan funnit harmoni på sistone talar mycket för att det blir en svår nöt för Karlskrona att knäcka.När det under lördagen väntar match mot Örebro ser bilden något annorlunda ut. Örebro, som bytt huvudtränare inte mindre än två gånger under säsongen har ofta sett omständliga och tafatta ut är minst sagt desperata, ett motstånd som sällan brukar gynna Linköping. Örebro är på sin tolfteplats 22 poäng bakom Linköping, och man har förlorat fem av de sex senaste matcherna. Mot Frölunda senast såg det dock mycket bättre ut än på länge och frågan är om de har krutet för att ta sig ur ”krisen” och tillbaka till slutspelskvalplatserna. Trots den stora skillnaden i tabellen är lagens historik läsning som åtminstone talar mer för Örebro än vad man annars skulle kunna urskilja. Sedan Örebros Avancemang har lagen mötts 16 gånger och vunnit 8 matcher vardera. Med viss fördel Linköping under de två senaste säsongerna så har dock 5 av lagens 6 senaste möten varit oavgjorda efter full tid, och Linköping har inte besegrat Örebro under ordinarie tid sedan säsongen 14/15. Det banar alltså vägen för ett spännande möte trots LHC:s relativa dominans i ligatabellen. Som så ofta förut gäller det för Linköping att, klyschigt nog, vara ödmjuka och inte ta för sig för mycket. Örebro kan stundtals stänga egen zon fullständigt och har sylvassa kontringar som de inte är rädda att utnyttja när motståndet går djupare ner i anfallszon i försök att luckra upp försvaret.Förra veckans bästa spelare: Sebastian Karlsson fick utnämningen senast, och har fortsatt spelat vad som mycket väl kan vara sin bästa hockey i LHC-tröjan. Det är dock inte kulturbäraren med de många blåtirorna som stuckit ut mest under veckan som varit. Med tre raka segrar har laget i sin helhet såklart imponerat, men av de som varit allra bäst finner vi bland andra Garrett Roe och Anssi Salmela , där den sistnämnde äntligen börjar spela som den backgeneral som han värvades in för att vara. Med sina 2+2 på tre matcher får han därför utnämningen ”Förra veckans bästa spelare”.

2017-01-11 22:37:05

