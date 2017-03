Gavlerinken Arena, 2017-03-24 19:00

Brynäs - Linköping



Inför kvart 4: Vinna eller (nästan) försvinna

Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.

LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-03-23 22:00:00

Efter 0-6 och 2-3 var det inte många Linköpingsanhängare som såg något ljus i tunneln. Spelmässigt var Linköpings HC tillbaka i gamla synder, och efter fem minuter i match tre såg man dessutom ut att åka på en tredje raka förlust.Men så blev, som bekant, inte fallet.Linköping reste sig och gick segrande ur den tredje kampen - i en match som var långt ifrån en välspelad sådan. Misstagen var dock färre och kämparandan tycktes vara aningen mer tänd. Samtidigt kom Brynäs i sin tur, inte heller upp i det spel som man tidigare har visat upp.Nu väntar en ny match i ett slutsålt Gavlerinken. Senast Linköping gästade hade men en uddamålsledning i den tredje perioden, men efter stora problem i defensiven och en hel drös med individuella misstag, föll man pladask och 0-2 var inristat. Där satte sig Cluben i en kniven-mot-strupen-situation i princip varenda match framöver och nu måste laget vinna minst en match på bortais - och kanske kan den komma direkt efter onsdagens viktiga viktoria. Laget införskaffade sig säkerligen en gnutta mer självförtroende och ser sakta men säkert ut att krypa närmare den slutspelsform man hade hoppats att få se från början.I vinstmatchen var det, som tidigare nämnt, inget skönspel åt något håll. Linköping tog ofta det säkra före det osäkra för att hindra Brynäs sylvassa kontringar, vilket bidrog till temposäkningar - som samtidigt nästintill eliminerade de förödande individuella misstag laget tidigare har bjudit på. När man väl lyckades etablera tryck i offensiv zon var man heta, men har det fortsatt svårt med skymningen av David Rautio i motståndarlagets kasse. Dessa är punkter som Linköping fortfarande har att förbättra för att kunna vända denna matchserie. Det, tillsammans med den där kämparglöden som bara ett fåtal av spelarna tycks ha visat upp såhär långt.Vad det gäller skadeläget, är Sebastian Karlsson fortsatt frånvarande. Däremot ryktas det om en comeback för den danske backen Emil Kristensen , då Anton Björkman spelar med juniorlaget. Rivige Garrett Roe fick en tuff smäll under onsdagens match och klev av i den tredje perioden - men enligt coach Dan Tangnes, verkar det inte finnas någon anledning till oro.– Vi räknar med att han är med, sade en kortfattad Tangnes till Corren under torsdagen.Reduceringen under onsdagen var viktig - men än är vi inte nöjda. Det här laget har all kapacitet som krävs - och detta är något som måste visas innan det är för sent. Nu åker vi upp till Gävle, plockar med oss en seger och tar tillbaka vår hemmafördel. Kom igen Cluben!Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.