Gavlerinken Arena, 2017-03-28 19:00

Brynäs - Linköping



Inför kvartsfinal 6: Mental kamp att vänta

LHC tog sista chansen, och reducerade till 2-3 i matchserien. När kvartsfinalen nu vänder tillbaka till Gävle så är en mental kamp att vänta. Vem är skraj? Vem har kylan?

0 KOMMENTARER 77 VISNINGAR 0 KOMMENTARER77 VISNINGAR CHRISTIAN LINDSTRÖM

2017-03-27 20:41:09

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-27 20:41:09

Linköping

2017-03-26 21:23:00

Linköping

2017-03-25 09:38:00

Linköping

2017-03-24 23:09:00

Linköping

2017-03-23 22:00:00

Linköping

2017-03-23 12:48:09

Linköping

2017-03-22 02:45:00

Linköping

2017-03-20 21:34:00

Linköping

2017-03-19 17:57:42

Linköping

2017-03-18 20:17:00

ANNONS:

Genom att ta ledningen med 3-1 i matcher så har Brynäs skaffat sig 3 matchbollar, 3 chanser att avgöra. De flesta trodde nog att det avgörandet skulle komma i match 5. Inte minst sen Brynäs gått ifrån till 2-0 och verkade ha bra koll på händelserna. Linköping ville dock annat och kämpade ikapp för att sedan vinna i förlängningen. En sån vändning borde ge råg i ryggen till ett LHC som stora delar av den här kvartsfinalen har sett svaga ut rent spelmässigt.De spelare som man vill se "vara där", spelare som betraktas som stjärnor, har inte lyft på det sätt man kan förvänta sig. Broc Little har visserligen jobbat och försökt, men bara 1 poäng från amerikanens klubba på 5 slutspelsmatcher är såklart inte tillräckligt bra. Andra spelare som förväntas leda laget, som bröder Olimb och Kristian Näkyvä har gjort 3 poäng på 4 matcher. Tillsammans. Men likväl som det är en svaghet att ledande spelare inte producerar, så kan man också betrakta det som att Linköping har ett sparkapital i dessa spelare. För så här långt in i slutspelet har Linköpings hockey påmint om hur det såg ut stora delar under hösten. Med spelet i januari och februari i färskt minne så borde det med andra finnas en hel del mer att plocka ut ur laget. Och nu är det hög tid att visa det.För vinst i söndags eller inte. Det är fortfarande matchboll Brynäs, och en förlust på tisdagen innebär att säsongen är över för LHC. En högst intressant fråga inför fortsättningen är hur den mentala spelplanen förändras under en sån här serie. All press var såklart på Linköping i söndags, vinna eller försvinna. Nu blev resultatet det förra, och därmed har man eliminerat den första av Brynäs matchbollar. Är Brynäs starka nog, kanske i kraft av två tidigare hemmasegrar mot Linköping, att bara gasa? Eller smyger det sig in en nervositet utifrån vad man har, men kan förlora? Man kan resonera med utgångspunkt från att Brynäs vid en eventuell förlust får ännu en chans, och att man därmed inte har kniven på strupen på samma sätt som Linköping. Det är ju såklart sant. Men i Brynäs vill man knappast bomma ännu en chans att stänga den här serien, och dessutom i så fall tvingas resa till Linköping en gång till. Vid en vinst för LHC talar dessutom statistiken emot Brynäs, då lag som vinner match 6 mer ofta än sällan också vinner match 7. Vilket i ännu högre grad gäller när match 6-vinnaren spelar på hemmaplan.Det finns en del att fundera på när det gäller det mentala. Bortsett från match 1 har lagen också följts åt målmässigt, och det har varit uddamålssegrar i 4 matcher. Dessutom har de senaste 2 matcherna gått till förlängning. Detta sagt så är upplevelsen så här långt ändå att Brynäs haft varit det bättre laget. Man har framför allt lyckats skapa betydligt fler målchanser än LHC. Ett LHC som haft svårt att spela enkelt ut ur egen zon, och därmed inte fått till den välbehövliga farten genom mittzonen. Å andra sidan avgörs matcherna bara av mål, och inte av puckinnehav och skapade chanser.Inget av lagen har lyckats något vidare med sitt powerplay -spel. Samtidigt som båda lagen har skött sina boxplay bra. LHC fick visserligen utdelning i söndags, men då var det med 2 man mer på banan (dessutom efter en rejäl miss av domarna). I det efterföljande 5 mot 4-spelet såg det inget vidare ut.Sammanfattningsvis så behöver LHC få sina ledande spelare att vara just ledande för att ge sig själva chansen att förlänga säsongen ytterligare en gång. Samtidigt som Marcus Högberg i målet måste fortsätta på samma höga nivå som han gjort hittills. Med ett sånt målvaktsspel har ett lag alltid chansen att vinna matcher.LHC tog sista chansen, och reducerade till 2-3 i matchserien. När kvartsfinalen nu vänder tillbaka till Gävle så är en mental kamp att vänta. Vem är skraj? Vem har kylan?LHC vägrade likt Frölunda och Växjö ta semester efter 1-3-underläge i matcher och har nu reducerat i matchserien. Detta efter ännu ett övertidsmål som denna gången gjordes till fördel för Cluben.Det är nu det börjar, Brynäs har vaggats in i en mental säkerhet och det är nu vändningen kommer.En svängig match slutade på sämsta tänkbara vis. Till slut blev Linköpings missar kostsamma och istället blev Simon Bertilsson stor matchhjälte för hemmalaget när han avgjorde i den femte perioden.Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.