Saab Arena, 2017-03-18 18:00

Linköping - Brynäs



Inför: Nu kör vi!

En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.

TÄVS

0 KOMMENTARER 144 VISNINGAR 0 KOMMENTARER144 VISNINGAR ALEXANDER FREJD

2017-03-17 22:25:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-17 22:25:00

Linköping

2017-03-16 12:23:00

Linköping

2017-03-11 17:34:00

Linköping

2017-03-09 21:28:20

Linköping

2017-03-07 22:16:00

Linköping

2017-03-05 18:30:00

Linköping

2017-03-04 14:59:24

Linköping

2017-03-02 21:31:00

Linköping

2017-02-26 18:09:25

Linköping

2017-02-25 09:53:45

ANNONS:

Imorgon är det dags. Då drar det igång, det som alla LHC-fans väntat på så länge. Slutspelet. Sedan en dryg vecka tillbaka står det klart att Brynäs kommer att stå för motståndet i den kvartsfinalserie som ser dagens ljus under lördagskvällen. Den spontana känslan är att det kommer bli en riktigt tät och sevärd drabbning mellan två lag som gått bra efter årsskiftet. Kvartsfinalserien är också den på förhand mest oförutsägbara sett till tabellplacering då det kommer att handla om ett möte mellan fyran Linköping och femman Brynäs. Även om årets SHL-tabell för all del var jämnare än på länge i toppen och därför bör kanske inte för stora värxlar dras av just placeringarna. Men jämnt, det lär det med stor sannorlikhet bli.Det hela inleds i Linköping, vilket måste ses som en klar fördel för Cluben som endast förlorat en enda drabbning på hemmaplan, i den sista omgången mot Frölunda, under 2017. Lagen har mötts fyra gånger under säsongen varav tre matcher slutat i östgötarnas favör och en inneburit Brynäsvinst. Lagen har båda gott om individuell skicklighet i offensiven där det för Brynäs del främst handlar om den sylvassa förstakedjan med Oskar Lindblom, Jesper Jensen och Kevin Clark . I LHC finns det kanske något mer bredd då man har två tunga kedjor med transatlanterna Little, Roe och Gordon, bröderna Olimb och Jakob Lilja som beståndsdelar. Med andra ord finns det en hel det spelare att hålla koll på för de båda lagens försvar och det känns inte helt orimligt att anta att matchserien i mångt och mycket kommer att avgöras i defensiv zon. Det lag som har det mest samspelta försvaret och den hetaste målvakten kan mycket väl gå vinnande ut det hela, för den offensiva spetsen finns redan i båda läger.Inför morgondagens drabbning är skadeläget gott i Linköpingstruppen. Unge backen Anton Björkman saknas, men i övrigt beräknas alla spelare vara tillgängliga. Förhoppningen är också att Jakob Lilja inte påverkats för mycket av den rättegång som i veckan behandlade hans aktion mot Malmös Jens Olsson från den tid då Lilja fortfarande spelade i Rögle. För imorgon kommer samtliga inblandade att behöva vara på hugget. Då inleds den tid på året då en hockeyälskare mår som bäst (och ibland sämst). Det underbara slutspelet. Som vi längtat.Nu kör vi!En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.I säsongens fjärde möte lyckades LHC till slut besegra Växjö. Efter en stark andra halva av matchen tog Linköping till slut en seger mot laget man inte lyckats ta en enda poäng mot tidigare.Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra - i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.På lördagseftermiddagen drabbar Färjestad och LHC samman för sista gången den här grundseriesäsongen. Två lag som mycket väl kan komma att mötas i en kommande kvartsfinal. För båda lagen står mycket på spel vad gäller placeringar inför slutspurten.