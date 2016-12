Inte mycket att hämta i Karlstad

Resan som tränare Tangnes så ofta pratar om har innehållit en del problem längs vägen och kvällens match var återigen ett farthinder för marschen framåt i tabellen. Nollade och utan någon riktning med spelet så håller Linköpingsbussen på att återigen göra av vägen.





Jämn inledning på den andra och även om det mest blev snurrande i Färjestads rundlar så var känslan att Linköping var på väg att ta över och årets svarta får i laget Bergfors var en stolpe ifrån att ge oss ledningen. Littles målform har länge mörkat de andra poängspelarnas skörd men nu när amerikanens otroliga form inte är på samma höjd som tidigare blir det alldeles för tydligt att Linköpings såkallade toppspelare är antingen fel spelare för Tangnes spelidé eller så har tränartrion svårt att få in självförtroende i spelarna. För att återkoppla detta till matchen så är det återigen en match där bröderna Olimb hamnar för långt ifrån målet och toppbackarna Salmela och Näkyvä spelar svårare än vad situationen kräver.



När läget verkade under kontroll och allt som saknades var ett mål för att kunna trycka ner Färjestad ännu längre ner i skorna slarvade en Linköpingsspelare vid en sargduell och Linus Persson hittade luckan vid Högbergs bortre stolpe. Andra perioden blev mer fysisk och händelserik än den första men det kändes i ärlighetens namn aldrig nära ikväll för Cluben och när Magnus Nygren fullkomligt bombade in tvåan kändes matchen avgjord. Det blev aldrig något större tryck mot Haugen och när man fick chansen i powerplay var det som så många gånger förr alldeles för långstamt och för få spelare som visar att man vill göra mål. Färjestad kunde i slutsekunden sätta trean i tom kasse och Linköping måste redan på fredag komma upp på vägen igen och börja styra åt rätt håll när HV väntar i SAAB Arena.

