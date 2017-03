LHC-bloggen: Kvartsfinal!

What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.

Nu lät det kanske lite hårt att säga att slutspelet inte börjar på riktigt förrän imorgon. Den holmgången som Djurgården och Färjestad har bjudit oss på nu i veckan kan onekligen kvalificera in till det som allmänt kallas slutspelshockey.



Kommer det bli någon skräll i kvartsfinalerna eller kommer de fyra topplagen vandra vidare till semifinalen? Det känns på förhand ovissare än på länge då lagen utanför topp fyra innehåller lag som Brynäs, Färjestad och Skellefteå där framförallt de två sistnämnda känns som två tunga slutspelslag om ni frågar mig.



Så för alla er som suttit som på nålar tills våra tips skulle komma, här är dem och vi börjar med mitt:



Växjö - Malmö: 4-2

Kan inte se något annat än att Växjö skulle gå vidare från det här. Ovisst om det är en fördel eller inte för Malmö att ha ett bättre matchtempo i sig men tror inte att man kommer orka hela vägen. Det har dock varit jämnt under säsong och även fördel för Malmö i slutet av säsongen och därför tror jag att man ändå lyckas plocka två matcher.



HV71 - FBK: 4-1

Även om inte båda lagen spelat lika bra de senaste åren som tidigare under 2000-talet känns det här som ett tungt och stenhårt slutspelsmöte. Tror att HV71 kommer vinna på grund av deras lite vassare offensiv, målvaktsspel och Kinnarps Arena. Tror på jämna matcher och att Färjestad kan hota med till exempel spelare som Joel Eriksson Ek som kommer stärkt ifrån matchserien mot DIF. Så jämna matcher men ojämnt vad gäller vunna matcher.



Frölunda - Skelleftå: 3-4

Om den förra matchen ska beskrivas som tungt och stenhårt tror jag den här matchserien kommer bjuda på grinighet och fart. Båda lagen har matchvinnare så det svämmar över i truppen och även flertalet kulturbärare. Skellefteå har poängligavinnaren Jocke Lindström i laget och när matcherna väl sätter igång kommer även Oscar Möller ha börjat hitta formen. Oerhört svårtippad matchserie men jag tror att Jocke Lindström, Bud Holloway och Oscar Möller kommer få vågen att tippa över i SAIKS favör.



Linköping - Brynäs: 4-2

Till slut kommer den, Linköping mot Brynäs. Två lag som påminner starkt om varandra och där LHC har Broc Little har Brynäs Oskar Lindblom och Jesper Jensen, alla tre inom topp fem av poängligan. Något som skiljer lagen åt dock är målvaktsspelet och det är tack vare detta som jag håller Linköping som favoriter i dessa möten. Cluben har vunnit tre av fyra möten och har lyckats stå emot Brynäs offensiv så bra att man endast släppt in sex mål på dessa matcher. Tror denna matchserie kan svänga en del, skulle inte bli förvånad om båda lagen vinner varsin match med ganska stora siffor. Dock tror jag i slutändan att Linköping har ett psykologiskt övertag på gävleborna samt ett bättre målvaktsspel och att dessa två faktorer gör att LHC går vidare till semi-final.



Alexander Frejd tippar:

Växjö - Malmö: 4-1

HV71 - FBK: 4-3

Frölunda - SAIK: 3-4

Linköping - Brynäs: 4-2



Johan Nilsson tippar:



Växjö - Malmö: 4-1

HV71 - FBK: 2-4

Frölunda - SAIK: 4-3

Linköping - Brynäs: 4-2







