Saab Arena, 2017-03-05 16:00

Linköping - Brynäs

3-0



#12 gjorde sitt 100:e poäng i Linköpingsdressen

Sebbe jubilerade - Johansson spikade

Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.





Den första perioden bjöd på ett växlande spel. Linköping kopplade kommandot när man fick ett

I efterdyningarna fortsatte Linköping att mata på och skapa press och fick med sig ytterligare en utvisning, där målchanserna skulle bli än fler. Den farligaste av dem alla fick



Första delen av perioden tillhörde Linköping, medan den andra var gästernas. Gävlelaget tycktes ha fått en energiboost efter de avklarade numerära underlägena, och började äta sig in i matchen sakta men säkert. Farligast var det när Kristian Näkyvä tappade pucken på offensiv blå och bjöd Oskar Lindblom på ett friläge. Jacob Johansson mellan stolparna såg dock till att avfärda läget och perioden, som mot slutet mest präglades av slarvigt spel, förblev mållös.



Inledningen av den andra perioden tillhörde Brynäs helt och hållet. Tidigt blev

Brynäs press fick sitt slut när man återigen drog på sig en utvisning – och då blev det också tredje gången gillt för Cluben. Bröderna Olimb väggade sig igenom Brynäsförsvaret innan Ken Andre serverade en helt ren Sebastian Karlsson, som rakade in 1-0 och sitt blott 100:e poäng i Linköpingströjan.



Hemmalaget hade en period efter målet där man matade på, men sedan började gästerna att ta över. Nära var både Jesper Jensen som fick till en farlig styrning, men framför allt



Om den första akten av mittperioden tillhörde Brynäs, var det det motsatta i slutskedet. Linköping satte rejält press på sitt motstånd i efterdyningarna av ett powerplay och det såg ut att bli utökat innan pausvilan. Jakob Lilja stod för två sylvassa styrningar framför mål, som gick tätt utanför.



Linköpings ledning i den tredje perioden skulle hotas omgående. Redan efter åtta sekunder bröt sig Kevin Clark in och prickade stolpen bakom Johansson, varpå visst tumult uppstod framför hemmalagets målvakt.

I övrigt var inledning av klassisk ”hawaii-hockey”-karaktär. Det svängde åt båda håll med rejäla chanser för att sedan gå ner i tempo en längre period. Brynäs började då att ta för sig allt mer och målchanserna radades upp. Närmast var



Brynäs fick med sex minuter kvar chans till kvittering, när man tilldelades sitt första powerplay. Men istället för att tysta hemmapubliken, klev Linköping fram och utökade tillställningen. Efter ett misslyckat ”fång” på blålinjen, snappade Jakob Lilja upp pucken och fick fri gata. Ett åk och en dragning senare satt pucken högt bakom David Rautio och Saab Arena exploderade. Linköping hade mer eller mindre satt spiken i kistan, men det skulle bli viss dramatik mot slutskedet när Niklas Persson visades ut bara sekunder efter att laget blivit fulltaligt. Brynäs plockade keepern och skapade ett bastant tryck, men lyckades inte hitta några luckor bakom storspelande Jacob Johansson och ett fantastiskt uppoffrande försvar. Den fullständiga spiken satt när Emil Sylvegård från mittlinjen skickade pucken i den tomma kassen med 30 sekunder kvar.



– Det är otroligt skönt att vinna på hemmaplan. Framför allt när det är såhär fin uppslutning som det är idag. Vi gör en otroligt fin match och är stabila i både boxplay och powerplay. Det är det som gör att vi vinner idag, sade 1-0-skytten och jubelanten, Sebastian Karlsson, i arenaintervjun efter matchen.



Linköping har därmed definitivt säkrat en direktplats till slutspelet. Med en poäng upp till Frölunda, lika många ner till HV och sex poäng ner till Brynäs har Linköping fortsatt sitt öde i egna händer – och efter den här fantastiska krigarinsatsen från målvakt, via backar och upp till forwards, ser den närmaste framtiden ljus ut för Cluben.



TÄVS. ?Med allt i egna händer för att jobba till sig bästa tänkbara plats inför slutspelet, tog Linköping emot Brynäs hemma i Saab Arena. De välfyllda och stämningsrika läktarna bevittnade på söndagskvällen en livsviktigkamp - mot ett bortalag på en placering bakom Linköping och med liknande förutsättningar.Den första perioden bjöd på ett växlande spel. Linköping kopplade kommandot när man fick ett powerplay efter dryga fyra minuter – där man satte rejäl fart och skapade ett flertal kvalificerade målchanser, mot ett Brynäsförsvar som hade svårt att få ur pucken ur zonen men klarade av det numerära underläget.I efterdyningarna fortsatte Linköping att mata på och skapa press och fick med sig ytterligare en utvisning, där målchanserna skulle bli än fler. Den farligaste av dem alla fick Andrew Gordon , som efter ett gäng bra passningar i trängda lägen fick öppet mål från snäv vinkel, men fick sätta måljublet i halsen. David Rautio med en fantastisk räddning räddade sitt lag från underläge – vilket han också gjorde när Mathis Olimb fick ett liknande läge på pass från Broc Little en stund senare.Första delen av perioden tillhörde Linköping, medan den andra var gästernas. Gävlelaget tycktes ha fått en energiboost efter de avklarade numerära underlägena, och började äta sig in i matchen sakta men säkert. Farligast var det när Kristian Näkyvä tappade pucken på offensiv blå och bjöd Oskar Lindblom på ett friläge. Jacob Johansson mellan stolparna såg dock till att avfärda läget och perioden, som mot slutet mest präglades av slarvigt spel, förblev mållös.Inledningen av den andra perioden tillhörde Brynäs helt och hållet. Tidigt blev Daniel Mannberg lämnad helt fri i slottet, men Jacob Johansson stod emot väl när han fällde ut benskyddet.Brynäs press fick sitt slut när man återigen drog på sig en utvisning – och då blev det också tredje gången gillt för Cluben. Bröderna Olimb väggade sig igenom Brynäsförsvaret innan Ken Andre serverade en helt ren Sebastian Karlsson, som rakade in 1-0 och sitt blott 100:e poäng i Linköpingströjan.Hemmalaget hade en period efter målet där man matade på, men sedan började gästerna att ta över. Nära var både Jesper Jensen som fick till en farlig styrning, men framför allt Simon Bertilsson , som framsatt av Kevin Clark , fick god tid på sig att avsluta djupt inne i offensiv zon – men utan att lyckas överlista Linköpings burväktare.Om den första akten av mittperioden tillhörde Brynäs, var det det motsatta i slutskedet. Linköping satte rejält press på sitt motstånd i efterdyningarna av ett powerplay och det såg ut att bli utökat innan pausvilan. Jakob Lilja stod för två sylvassa styrningar framför mål, som gick tätt utanför.Linköpings ledning i den tredje perioden skulle hotas omgående. Redan efter åtta sekunder bröt sig Kevin Clark in och prickade stolpen bakom Johansson, varpå visst tumult uppstod framför hemmalagets målvakt.I övrigt var inledning av klassisk ”hawaii-hockey”-karaktär. Det svängde åt båda håll med rejäla chanser för att sedan gå ner i tempo en längre period. Brynäs började då att ta för sig allt mer och målchanserna radades upp. Närmast var Daniel Paille som blev helt fri framför Jacob Johansson, som dock spikade igen och skulle bli matchens stora gigant.Brynäs fick med sex minuter kvar chans till kvittering, när man tilldelades sitt första powerplay. Men istället för att tysta hemmapubliken, klev Linköping fram och utökade tillställningen. Efter ett misslyckat ”fång” på blålinjen, snappade Jakob Lilja upp pucken och fick fri gata. Ett åk och en dragning senare satt pucken högt bakom David Rautio och Saab Arena exploderade. Linköping hade mer eller mindre satt spiken i kistan, men det skulle bli viss dramatik mot slutskedet när Niklas Persson visades ut bara sekunder efter att laget blivit fulltaligt. Brynäs plockade keepern och skapade ett bastant tryck, men lyckades inte hitta några luckor bakom storspelande Jacob Johansson och ett fantastiskt uppoffrande försvar. Den fullständiga spiken satt när Emil Sylvegård från mittlinjen skickade pucken i den tomma kassen med 30 sekunder kvar.– Det är otroligt skönt att vinna på hemmaplan. Framför allt när det är såhär fin uppslutning som det är idag. Vi gör en otroligt fin match och är stabila i både boxplay och powerplay. Det är det som gör att vi vinner idag, sade 1-0-skytten och jubelanten, Sebastian Karlsson, i arenaintervjun efter matchen.Linköping har därmed definitivt säkrat en direktplats till slutspelet. Med en poäng upp till Frölunda, lika många ner till HV och sex poäng ner till Brynäs har Linköping fortsatt sitt öde i egna händer – och efter den här fantastiska krigarinsatsen från målvakt, via backar och upp till forwards, ser den närmaste framtiden ljus ut för Cluben.

0 KOMMENTARER 93 VISNINGAR 0 KOMMENTARER93 VISNINGAR LUKAS LANDL

lukasclandl@gmail.com

På Twitter: @lukaslandl

2017-03-05 18:30:00 lukasclandl@gmail.comPå Twitter: @lukaslandl2017-03-05 18:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-05 18:30:00

Linköping

2017-03-04 14:59:24

Linköping

2017-03-02 21:31:00

Linköping

2017-02-26 18:09:25

Linköping

2017-02-25 09:53:45

Linköping

2017-02-23 21:26:10

Linköping

2017-02-23 14:40:00

Linköping

2017-02-22 23:06:53

Linköping

2017-02-18 23:01:18

Linköping

2017-02-18 14:20:00

ANNONS:

Linköping plockade tre blytunga poäng i den livsviktiga kampen hemma mot Brynäs. Efter en mållös förstaperiod öppnade Sebastian Karlsson målskyttet i den andra i en tuff kamp där målvakten Jacob Johansson stod för en solid insats.Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.Linköping HC fortsätter att spela viktiga matcher om blytunga poäng i toppstriden av SHL. Under tisdagen tappade man en 3-0-ledning till likaläge mot Frölunda, men drog sedan det längsta strået i straffläggningen. Mot Skellefteå under torsdagskvällen tvingades dock LHC se sin tre matcher långa vinstsvit spricka efter att ha vaknat till ordentligt först i den tredje perioden.Hockeylördag och match i Löfbergs Arena, Stämningen var på topp i Karlstad och solen sken. Några timmar och 60 minuter hockey senare var det inte bara vädret som fick värmlänningarna att sucka. LHC hade precis segrat mot Färjestad, och slutresultatet skrevs till hela 1-5.På lördagseftermiddagen drabbar Färjestad och LHC samman för sista gången den här grundseriesäsongen. Två lag som mycket väl kan komma att mötas i en kommande kvartsfinal. För båda lagen står mycket på spel vad gäller placeringar inför slutspurten.Hemmapubliken bjöds på ett rejält målkalas när Linköping tidigare under kvällen tog en tre viktiga poäng mot Örebro. Efter en grinig inledning så fick LHC drömstarten man behövde efter ett par matcher med tveksamt speIkväll spelar LHC hemma i Saab Arena mot Örebro HK som har haft en minst sagt brokig säsong. För båda lagen står väldigt mycket på spel då LHC kan gå upp till en tredjeplats i tabellen, förbi HV71 och Skellefteå. För Örebro å sin sida gäller det att undvika negativt kval, vilket har börjat bli en realitet då Rögle har ångat igång masknikeriet rejält sista tiden och har siktet inställt på just Örebro.Linköpings problem med bottenlagen fortsätter - ny förlust när Rögle straffade Cluben i Lindab Arena.LHC såg länge ut att för fjärde gången denna säsong tappa poäng mot Karlskrona. Men spöket från Blekinge jagades bort med 2 sekunder kvar sen Mathis Olimb skjutit 3-2 med 2 sekunder kvar på klockan.