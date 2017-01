Saab Arena, 2017-01-12 19:00

Linköping - Karlskrona

4-3



LHC tappade ledning två gånger om, men avgjorde sedan mötet med Karlskrona i straffläggning.

Linköping straffade Karlskrona

Linköping öppnade starkt i torsdagens match mot Karlskrona, men gästerna växte ju längre matchen led och efter ordinarie tid var ställningen 3-3. Efter en mållös förlängning kunde sedan till slut Ken Andre Olimb fälla avgörandet i straffläggning. Trots tappad ledning gick LHC därmed segrande ur bataljen och lagets vinstsvit under 2017 är därmed fortsatt intakt.





Den Linköpingstrupp som senast spelade match, i lördags mot Luleå, var intakt när laget nu tog sig an Karlskrona, sånär som på målvakten Marcus Högberg som saknades denna kväll. Sedan tidigare saknades Emil Kristensen och utlånade Petter Hansson , men däremot fick laget tillbaka två spelare från frånvaro i form av backen Gabriel Carlsson (JVM) och forwarden Niclas Bergfors (skada). Hos gästande Karskrona saknades tre pjäser i form av Alexander Deilert, Mattias Guter och Marcus Paulsson. Kvällens målvakter var Jacob Johansson för Linköping och Johannes Jönsson för gästerna.Linköping kom som väntat att öppna matchen intensivt och skapade flertalet lägen under de inledande minuterna. I matchens sjunde minut drog Karlskonas Mattias Karlsson på sig en utvisning och i efterföljande numerära överläge kunde Garrett Roe ge hemmalaget ledningen genom att hitta en lucka mellan Johannes Jönssons benskydd. Tre minuter före periodvilan fick LHC återigen spela med en man mer på isen och återigen var det Garrett Roe som hittade nätet. 2-0 Linköping, vilket också blev slutresultatet i en förstaperiod där hemmalaget varit klart hetast.Karlskrona hade stått för en ganska blek inledning, men fick en desto bättre start på den andra perioden då Emil Larsson stod för en tidig reducering till 2-1. Det skulle också komma en kvittering från gästerna kort därefter genom Daniel Gunnarsson under en inledande del av mittperioden då Linköping inte alls fick ordning på spelet i egen zon. Karlskronas två mål kom att prägla det efterföljande spelet som var betydligt jämnare, om än fortsatt med Linköping som det något mer kreativa laget. Drygt tre minuter före paus hittade Mathis Olimb fram till Jakob Lilja som sköt upp LHC i ledningen på nytt, vilket gjorde att hemmalaget, trots Karlskronas starka minuter i inledningen av perioden, hade ledningen även med två tredjedelar avverkade.Karlskrona jagade kvittering på nytt i den tredje perioden, en period som bjöd på gott om chanser för båda lagen att göra ytterligare mål. Det skulle också komma ett 3-3-mål från gästerna efter att en framrusande Alexander Bergström friställts av Daniel Gunnarsson och överlistat Jacob Johansson i Linköpingskassen.Förlängning att vänta och väl där skapades det ett antal lägen för ett potentiellt vinstmål, men efter fem minuter i spel tre mot tre hade lagen fortfarande inte skiljts åt. Istället fick straffar fälla avgörandet och efter att Broc Little och Joel Kellman satt varsin puck för respektive lag kunde Ken Andre Olimb sätta spiken i kistan för sitt LHC. Därmed bärgade Linköping ytterligare en seger och är ännu obesegrade under det nya året.

2017-01-12 21:28:00

