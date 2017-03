Linköping förlorade i svängig match

I en match som innehöll det mesta man kan önska av en hockeymatch lyckades inte Linköping ta tillvara på sina chanser och åkte på en tung förlust mot Frölunda. I och med förlusten halkade man ner på fjärdeplats i tabellen och får nu möta Brynäs i kvartsfinal.





Den andra perioden präglas av stort Frölunda övertag och man lyckas ta vara på ett av sina lägen och kvitterade en bit in i perioden genom Henrik Tömmernes. Hemmalaget kom dock igen och man hade ett par skott i stolpen och Roe missade även öppet mål. Känslorna var som sagt heta i matchen och i slutet av perioden utbryter ett slagsmål mellan Lasu och Salmela där den sistnämnda ansågs som skyldig till bråket och fick 2+2.



Pulsen hann knappt gå ner innan händelserna fortsatte i tredje. Först gjorde Frölunda ledningsmålet i Första perioden inleddes högoktanigt redan från start och Broc Little var nära att ge hemmalaget ledningen redan i första bytet. Mycket stod på spel inför kvällens match och det syntes på båda lagens spelare, perioden präglades av kamp, slarv, vilja, utvisningar och hög fart. Frölunda började egentligen starkast men det var Linköping som tog ledningen genom Wilmos Gallo, detta efter att fjärdekedja lyckats checka tillbaka pucken ett flertal gånger i offensiv zon. Efter en hel del utvisningar för gästerna var det ett gyllene tillfälle för att utöka men trots flertalet chanser och dessutom en straff stod sig 1-0 perioden ut.Den andra perioden präglas av stort Frölunda övertag och man lyckas ta vara på ett av sina lägen och kvitterade en bit in i perioden genom Henrik Tömmernes. Hemmalaget kom dock igen och man hade ett par skott i stolpen och Roe missade även öppet mål. Känslorna var som sagt heta i matchen och i slutet av perioden utbryter ett slagsmål mellan Lasu och Salmela där den sistnämnda ansågs som skyldig till bråket och fick 2+2.Pulsen hann knappt gå ner innan händelserna fortsatte i tredje. Först gjorde Frölunda ledningsmålet i powerplay men minuten efter fick Linköping i sin tur spela med en man mer och till slut lyckas Broc Little kvittera. Frölunda skulle dock få sista ordet i matchen. Först gjorde Carl Grundström sitt andra för kvällen och sedan satte Sean Bergenheim spiken i kistan och sköt upp Frölunda till en tredje plats och LHC får nu möta Brynäs i en kvartsfinal.

