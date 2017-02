Linköping nollade Luleå

När många firade alla hjärtans dag med levande ljus och i sällskap av någon de tycker om spelades en hockeymatch i Saab Arena. Linköping, som sedan nyår bara förlorat en match, tog emot Luleå i en batalj som åter skulle visa att hemmalagets form inte är att leka med.



Det var två lag med för dagen mycket olika förutsättningar som äntrade isen i Saab Arena. Linköping var för första gången på länge helt fria från skador, sjukdom och avstängningar medan Luleå saknade en kvintett bestående av Craig Schira , Isac Lundeström, Andreas Falk, Gustav Rydahl och Linus Nässén. En annan skillnad lagen emellan (bortsett från de inför matchen 22 poängen) var erfarenheten i båset, där Petter Lasu Nilsson gjorde debut som huvudtränare för Luleå HF.Matchen inleddes starkt av gästerna, och de var också det lag som förde matchen under den inledande perioden. Linköping spelade dock bra i Boxplay och lyckades behålla likaläget perioden ut. Helt chanslösa var man dock inte. Både Jakob Lilja och Andrew Gordon hade bud på ledningsmål i slutskedet av perioden, men pucken hittade aldrig in bakom Lassinantti i Luleås mål. Burväktaren var också lagets främsta spelare och höll dem kvar i matchen trots att Linköping allt mer tog över taktpinnen.I andra perioden öste LHC skott mot bortalagets burväktare. Som så ofta förr gav det till slut också utdelning. Ken Andre Olimb har på sistone funnit fin form, något han visade prov på mot Luleå med ett välplacerat skott som också blev hans sjätte mål för säsongen. Inte långt därefter kunde Broc Little , som även låg bakom Ken Andre Olimbs mål, enkelt sätta pucken efter vacker framspelning från före detta Luleåspelaren Emil Sylvegård. Mest anmärkningsvärt var dock att Linköping gjorde två mål på 18 skott i en period när Luleå mäktade med 2 skott på mål.Tvåmålsunderläget skulle dock visa sig för jobbigt för bortalaget, och Lassinanttis många svåra räddningar hjälpte föga. Slutakten bjöd på betydligt jämnare spel än den föregående, men blev alltjämt mållös och renderade i slutresultatet 2-0 till Linköping.I och med segern är Linköping ännu besegrade blott en gång sedan det nya årets början. Man återfinner sig på en fjärde plats i tabellen med en match mindre spelad än HV71 som befinner sig på tredjeplatsen i kommunen. Bäst i matchen, och kanske bäst i hela laget överlag, var Broc Little och Marcus Högberg.