Kinnarps Arena, 2017-02-04 16:00

HV71 - Linköping

2-3



LHC hämtade upp dubbla underlägen och besegrade HV71 på straffar.

Linköping straffade HV71 på bortais

Det vanligtvis så heta rivalmötet mellan HV71 och Linköping HC hade potential att bli extra hett denna lördagseftermiddag då lagen inför matchstart befann sig på tredje respektive fjärde plats i SHL-tabellen med fyra poängs differens sinsemellan. Båda lagen hade dessutom fyra raka segrar i bagaget inför mötet och frågan var vilket lag som skulle få se sin trend brytas. Efter straffläggning stod det klart att svaret på frågan var HV71.





Matchens inledande minuter bjöd på en del målchanser och närkamper, med HV71 som det aningen mer spelförande laget. De möjligheter som skapades under de första tjugo minuterna förvaltades dock inte tillräckligt väl och period nummer ett blev en mållös historia.



Mer Linköping i den andra perioden som bjöd på en ganska jämn spelbild. Två välspelande målvakter var en del av förklaringen till att ställningen var 0-0 långt in i matchen. Det dröjde till mittperiodens sextonde minut innan målnollan spräcktes och det var då hemmalaget som hittade nätet först. HV71 spelade



Linköping jagade en kvittering inför den tredje perioden, men behövde inte vänta speciellt länge på utdelning. I den tredje minuten väggpassade Niklas Persson med



Matchen tvingades därför gå till förlängning och med minuten spelad av densamma drog Jakob Lilja på sig en till synes något tveksam utvisning. Linköping och inte minst storspelande keepern Marcus Högberg agerade dock föredömligt och lyckades freda sitt mål i spel tre mot fyra. Då inget lag kunde få till ett avgörande i förlängningsspelet fick tillställningen istället avgöras i straffläggning. Väl där behövde Broc Little sätta pucken två gånger om innan det hela var avgjort och LHC hade säkrat två poäng i rivalmötet.

Hemmalaget HV71 kom till start med flertalet spelare på frånvarolistan i form av Simon Önerud, Anton Bengtsson , Chris Abbott, Niklas Hansson, Dylan Reese, Teemu Laine, Erik Andersson och Lawrence Pilut . I gästande Linköpings trupp fanns jämfört med senaste matchen mot Djurgården ett tungt avbräck i form av toppcentern Garrett Roe . Istället gick Emil Sylvegård in i kedjan tillsammans med Broc Little och Ken Andre Olimb och den sistnämnde fick ta plats centralt. Linus Söderström och Marcus Högberg vaktade målet för respektive lag.Matchens inledande minuter bjöd på en del målchanser och närkamper, med HV71 som det aningen mer spelförande laget. De möjligheter som skapades under de första tjugo minuterna förvaltades dock inte tillräckligt väl och period nummer ett blev en mållös historia.Mer Linköping i den andra perioden som bjöd på en ganska jämn spelbild. Två välspelande målvakter var en del av förklaringen till att ställningen var 0-0 långt in i matchen. Det dröjde till mittperiodens sextonde minut innan målnollan spräcktes och det var då hemmalaget som hittade nätet först. HV71 spelade powerplay och i slutsekunderna av detsamma kunde den före detta LHC-spelaren Pär Arlbrandt skjuta upp sitt lag i ledning.Linköping jagade en kvittering inför den tredje perioden, men behövde inte vänta speciellt länge på utdelning. I den tredje minuten väggpassade Niklas Persson med Andrew Gordon och skickade sedan själv in 1-1-pucken bakom Linus Söderström. Utjämnat på tavlan alltså och därmed också bäddat för en riktigt spännande avslutning. I den nionde minuten tog sedan HV71 tillbaka initiativet då en kontring ledde till att Kevin Stenlund kunde peta in en retur. Ledning för HV71, men LHC hade andra planer. Nästan en minut efter 2-1-målet var det nämligen Henrik Törnqvists tur att peta in en retur, denna gång på Anssi Salmela s skott, och det var på nytt likaläge i matchen. Sedan väntade några svettiga minuter med flera etablerade målchanser, men när slutsignalen ljöd hade en vinnare ännu inte korats.Matchen tvingades därför gå till förlängning och med minuten spelad av densamma drog Jakob Lilja på sig en till synes något tveksam utvisning. Linköping och inte minst storspelande keepern Marcus Högberg agerade dock föredömligt och lyckades freda sitt mål i spel tre mot fyra. Då inget lag kunde få till ett avgörande i förlängningsspelet fick tillställningen istället avgöras i straffläggning. Väl där behövde Broc Little sätta pucken två gånger om innan det hela var avgjort och LHC hade säkrat två poäng i rivalmötet.

0 KOMMENTARER 190 VISNINGAR 0 KOMMENTARER190 VISNINGAR ALEXANDER FREJD

2017-02-04 18:38:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-02-04 18:38:00

Linköping

2017-02-03 21:21:00

Linköping

2017-02-01 07:49:54

Linköping

2017-01-30 21:36:00

Linköping

2017-01-26 21:11:37

Linköping

2017-01-24 19:16:01

Linköping

2017-01-24 01:32:45

Linköping

2017-01-19 22:27:06

Linköping

2017-01-16 01:39:00

Linköping

2017-01-12 21:28:00

ANNONS:

Det vanligtvis så heta rivalmötet mellan HV71 och Linköping HC hade potential att bli extra hett denna lördagseftermiddag då lagen inför matchstart befann sig på tredje respektive fjärde plats i SHL-tabellen med fyra poängs differens sinsemellan. Båda lagen hade dessutom fyra raka segrar i bagaget inför mötet och frågan var vilket lag som skulle få se sin trend brytas. Efter straffläggning stod det klart att svaret på frågan var HV71.Djurgården har hittills under säsongen varit något av en drömmotståndare för Linköping, som vunnit de tre tidigare mötena lagen emellan. Efter torsdagens match kunde konstateras att det skulle bli en fjärde och sista lagen emellan, när Linköping segrade med övertygande 4-1 hemma i Saab Arena.Förra gången Linköping var på besök i dalarna blev det en oväntad men rättvis förlust, igår tog de formstarka östgötarna revansch för den kvällen.En intressant vecka stundar för LHC. Tabellen är fortsatt tät, och när LHC nu möter två bottenlag gäller det att fokusera på rätt saker och spela hockeyn i det höga tempo man visat att man kan.Förhoppningen var hockeygodis och visst kom Linköping med gottepåsen i högsta hugg till SAAB Arena under kvällen. Man lyckades ta slut på Skellefteås vinstrad och utökade istället sin egna på hemmaplan. Fem raka matcher med vinst har det mäktats med i SAAB Arena och med samma spel som ikväll kan det komma att bli många fler.Tack vare SHL´s extremt konstiga schemaläggning får vi återigen en vecka där det bara är en match, men vilken match vi kommer få! Inte många matcher kvar och dessutom mot ett lag som krigar tillsammans med Linköping om en direktplats till slutspelet.Under säsongens två tidigare möten lagen emellan hade en vinst vardera delats ut. Under lördagens batalj var det Linköping som skulle dra det längre strået, helt klart tungt för jumbon Rögle som desperat kämpar för att ta sig ifrån bottenträsket i ligan.LHC åkte på en rejäl smäll borta mot Leksand. Efter en svag inledning, och ännu svagare uppföljning blev det till slut 5-1.Noll segrar under ordinarie tid sedan våren 2015. Så löd Linköpings facit mot Örebro HK fram tills lagen möttes under Lördagen. 60 minuter senare stod dock de vitklädda östgötarna som segrare, och Örebro fann sig återigen som förlorare i den desperata kampen tillbaka efter tränarbytet.Linköping öppnade starkt i torsdagens match mot Karlskrona, men gästerna växte ju längre matchen led och efter ordinarie tid var ställningen 3-3. Efter en mållös förlängning kunde sedan till slut Ken Andre Olimb fälla avgörandet i straffläggning. Trots tappad ledning gick LHC därmed segrande ur bataljen och lagets vinstsvit under 2017 är därmed fortsatt intakt.