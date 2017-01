För andra gången i rad tar Marcus Högberg hem redaktionens utmärkelse till Månadens spelare.

LHC-bloggen: Månadens spelare: December

December månad har varit en tid då Linköping HC har blandat och gett på isen, vilket har gett lika många segrar som förluster. Nu har december månad passerat och det har återigen blivit dags att utse månadens bästa LHC-spelare. Vinnare denna gång? En bekant spelare i sammanhanget.





På sistone har det varit en något tyngre period för de offensiva spetsspelarna där spelare som



Under november var det Marcus Högberg som tilldelades utmärkelsen efter att ha höjt sitt spel på ett strålande sätt och varit en starkt bidragande orsak till lagets utökade framgångar. Under december månad har han fortsatt på den inslagna vägen och tagit ett ännu starkare grepp om förstaspaden. Vi är också så pass imponerade av keepern att han härmed får sin andra raka utmärkelse i kategorin Månadens spelare.



Motivering: Några månader in på säsongen har Marcus Högberg verkligen hittat rätt i LHC-målet. Den stabilitet han funnit har avspeglats i lagets prestationer och gjort Högberg till den femte bästa målvakten i ligan i dagsläget, sett till räddningsprocent. Redan under november imponerade Högberg, men under december har LHC-keepern fortsatt på den inslagna vägen och kanske till och med höjt sitt spel någon nivå. Känslan är att det alltmer börjar växa fram en stabil förstemålvakt i Linköpingslaget och för detta är ”Högga” väl värd sin andra raka utmärkelse som Månadens spelare.



December månads spelschema präglades av en hel del uppehåll, såväl för landslagsuppdrag som diverse ledigheter. Totalt blev det åtta matcher för Linköping HC under december med blandade resultat bestående av fyra vinster och lika många förluster. Dessa åtta matcher ligger med andra ord till grund för vår bedömning när vi ännu en gång ska utse Månadens spelare.På sistone har det varit en något tyngre period för de offensiva spetsspelarna där spelare som Broc Little och Garrett Roe visserligen fortsatt spela bra, men tagit ett litet steg tillbaka i poängproduktionen jämfört med november månad som för dem var mer produktiv. Broc Little har exempelvis blivit upphunnen i toppen av den totala poängligan och detta har i sin tur öppnat för att andra spelartyper fått mer utrymme att visa upp sig. Mer utpräglade checkingspelare som Sebastian Karlsson, Niklas Fogström, Emil Sylvegård och Vilmos Galló har under december fått spela en större roll över hela isen och faktum är att vi i dagsläget finner tre utav ovan nämnda fyra på topp tio av den interna poängligan (Sylvegård 6:a, Karlsson 8:a och Fogström 10:a). Två utav dessa, Niklas Fogström och Sebastian Karlsson, har under december nominerats till utmärkelsen Månadens spelare, men ingen av dessa tar hem priset denna gång.Under november var det Marcus Högberg som tilldelades utmärkelsen efter att ha höjt sitt spel på ett strålande sätt och varit en starkt bidragande orsak till lagets utökade framgångar. Under december månad har han fortsatt på den inslagna vägen och tagit ett ännu starkare grepp om förstaspaden. Vi är också så pass imponerade av keepern att han härmed får sin andra raka utmärkelse i kategorin Månadens spelare.Motivering: Några månader in på säsongen har Marcus Högberg verkligen hittat rätt i LHC-målet. Den stabilitet han funnit har avspeglats i lagets prestationer och gjort Högberg till den femte bästa målvakten i ligan i dagsläget, sett till räddningsprocent. Redan under november imponerade Högberg, men under december har LHC-keepern fortsatt på den inslagna vägen och kanske till och med höjt sitt spel någon nivå. Känslan är att det alltmer börjar växa fram en stabil förstemålvakt i Linköpingslaget och för detta är ”Högga” väl värd sin andra raka utmärkelse som Månadens spelare.

1 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 1 KOMMENTARER105 VISNINGAR ALEXANDER FREJD

2017-01-06 12:28:10

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-01-06 12:28:10

Linköping

2017-01-03 16:40:00

Linköping

2016-12-30 22:45:00

Linköping

2016-12-28 22:21:00

Linköping

2016-12-27 19:04:00

Linköping

2016-12-21 00:22:27

Linköping

2016-12-20 00:26:07

Linköping

2016-12-17 17:29:00

Linköping

2016-12-10 18:28:00

Linköping

2016-12-08 21:14:20

ANNONS:

December månad har varit en tid då Linköping HC har blandat och gett på isen, vilket har gett lika många segrar som förluster. Nu har december månad passerat och det har återigen blivit dags att utse månadens bästa LHC-spelare. Vinnare denna gång? En bekant spelare i sammanhanget.30 omgångar har Linköping HC spelat i säsongens upplaga av SHL och under denna vecka är det dags för de första matcherna för 2017. Tre bataljer är schemalagda under en vecka där Skellefteå, Djurgården och Luleå står för motståndet.I en match med mycket fart, men emellanåt med tveksam kvalitet, så gick Linköping återigen mållösa av isen. HV71 kunde vinna med 0-1 efter att Mattias Tedenby avgjort i förlängningen.Resan som tränare Tangnes så ofta pratar om har innehållit en del problem längs vägen och kvällens match var återigen ett farthinder för marschen framåt i tabellen. Nollade och utan någon riktning med spelet så håller Linköpingsbussen på att återigen göra av vägen.I en match som påminde lite om julmys, så kunde LHC bärga alla 3 poängen i Malmö Arena efter att Henrik Törnqvist avgjort i tom bur.Med vind i seglen och goda chanser till att klättra upp bland de fyra främsta lagen innan jul tog Linköping emot Växjö Lakers under tisdagskvällen. Efter 60 spelade minuter kunde man konstatera att LHC får kämpa ett tag till för att etablera sig i övre halvan av tabellen, och smålänningarna vunnit de sju senaste mötena lagen emellan.LHC och övriga lag gör en kort comeback innan mat åter tar några dagars uppehåll för att hinna äta julskinka och titta på Kalle Ankas jul. För Linköping väntar ett minst sagt utmanande möte mot förrfjolårsmästarna Växjö.Med landslagsuppehåll i ligan och ungefär halva grundserien avklarad passar vi på LHCFans- redaktionen på att precis som förra säsongen göra en halvtidskoll innehållande betyg på samtliga spelares prestationer hittills. Betygen är satta utifrån en femgradig skala och är baserade på varje enskild spelares prestation i relation till roll och förväntningar.Det var med en vinst och två förluster i bagaget som Linköping HC avslutade den intensiva spelveckan, bestående av fyra matcher på sex dagar, med att möta HV71 på bortaplan under lördagen. En svag förstaperiod resulterade i ett tvåmålsunderläge, men när slutsignalen ljöd var det LHC som hade vänt det hela till sin fördel och bärgat tre starka poäng.Karlskrona visade sig vara för tuffa och starka under torsdagskvällen. Linköping började starkt men sen tog Karlskrona över matchen och kunde enkelt hålla undan sin ledning med sitt uppoffrande och tuffa spel.