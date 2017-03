LHC-bloggen: Månadens spelare: Februari

Ytterligare en månad har passerat och vi blickar framåt mot den mest rafflande perioden av SHL-säsongen. Men innan vi kan fästa blicken på det slutspel som står för dörren återstår fortfarande att summera den februarimånad som varit med att återigen utse Månadens spelare.

Efter en riktigt vass inledning på år 2017 under januari fortsatte Linköping HC på den inslagna vägen även under efterföljande månad. Sju segrar av nio möjliga blev lagets facit för februari, ett facit som gjort att laget på allvar blandat sig in i striden om de absoluta topplaceringarna i tabellen inför de avslutande omgångarna. Då övergångsfönstret stängde under februari har vi också fått se några förändringar i truppen under den gångna månaden. Floppspelaren Niclas Bergfors har lämnat för Djurgården och istället har LHC fyllt på med två spelare framåt. Jörgen Karterud och Marcel Müller har hämtats in för att ge viss spets och framförallt mer bredd till forwardsuppställningen. Norske Karterud har som väntat fått en ganska undanskymd roll, men har ändå presterat i linje med förväntningarna. Tyske Müller å sin sida får också han ett klart godkänt betyg för sin första tid i Cluben då han svarat för två mål på sex matcher och dessutom bidragit med en av de två avgörande straffarna i februari månads sista match mot Frölunda.Annars är det flertalet spelare och inte minst laget som helhet som förtjänar beröm för insatserna på sistone. I mål har Marcus Högberg fortsatt att visa att han mycket väl kan bli en avgörande faktor för laget i ett slutspel och han tillhör alltjämt toppskiktet när det kommer till räddningsprocent i ligan. Bakom honom har dessutom Jacob Johansson visat sin styrka som stabil backup och har definitivt inte tvekat inför uppgiften när han fått chansen att starta. På backsidan har stabila pjäser som Eddie Larsson Anssi Salmela och Niclas Lundgren fortsatt att göra bra ifrån sig och Kristian Näkyvä, som jobbat bort de värsta blindpassarna från inledningen av säsongen, har visat vilka kvaliteter han faktiskt besitter med pucken. På den senaste tiden har också Anton Karlsson fått rejäl fart på sin utvecklingskurva där de mer renodlat defensiva insatserna inte bara förbättrats, utan dessutom kompletterats med lite mer inblandning framför offensiv blå.Framåt har det varit en ganska god månad för många av lagets forwards. Förra månadens bästa spelare enligt oss på redaktionen, Garrett Roe , har fortsatt att svara för goda insatser och är ganska klar tvåa i den interna poängligan. Andrew Gordon , som visserligen alltid står för en solid arbetsinsats, har fått ett litet trendbrott och sett några viktiga poäng trilla in och spelare som Niklas Persson, Henrik Törnqvist och Emil Sylvegård har trampat på väl åt båda håll med några enstaka poäng som resultat. Bröderna Olimb och kanske framförallt storebror Mathis, har också de vaknat till på allvar såhär mot sluttampen av säsongen och ser ut att ha prickat in slutspelsformen vid rätt tillfälle. Månadens utmärkelse går dock till lagets poängspruta, Broc Little Motivering: Det har varit en fin säsong för Broc Little som mer eller mindre varit inblandad i diskussionerna kring Månadens spelare vid varje tillfälle. Little intog tidigt en plats i toppskiktet av SHL:s poängliga, en plats som han lyckats behålla till denna dag då han befinner sig på en andraplats. 49 poäng på lika många matcher är klart bäst i laget och amerikanen är dessutom så oerhört viktig för hela Linköpings offensiv med sin bländande fart, teknik och oberäknelighet. Toppklass av Broc Little helt enkelt som är väldigt väl värd att tilldelas februariupplagan av utmärkelsen Månadens spelare.