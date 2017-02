LHC-bloggen: Månadens spelare: Januari

Under en januarimånad då många LHC-spelare presterat bra tilldelas utmärkelsen Månadens spelare denna gång centern Garrett Roe.

Årets första månad är till ända och det blev en riktigt framgångsrik sådan för Linköping HC. Därmed finns det också gott om fina prestationer att välja mellan nu när vi på redaktionen än en gång ska utse Månadens spelare.





November och december innebar två raka utnämningar för LHC-keepern Marcus Högberg. Under januari har Högberg fortsatt att leverera solida insatser i kassen och han är i dagsläget tredje bäst bland ligans målvakter vad gäller räddningsprocent. På backplats har säsongens första vinnare av utmärkelsen Månadens spelare,



Framåt har det producerats en hel del mål och poäng under månaden och en spelare som måste nämnas när det snackas poäng och LHC är naturligtvis



Motivering: Januari har varit en framgångsrik månad för flertalet spelare och för hela LHC som lag. Det är också många som har producerat gott om poäng. Få har dock hållit en så pass stark nivå över tid under januari månad som Garrett Roe. Med sina 29 poäng på 39 matcher är amerikanen tvåa i lagets interna poängliga, endast slagen av kedjekamraten Broc Little. Lägg därtill en beundransvärd och orädd inställning som tillåter centern att gå in i närkamper med motståndare som är huvudet längre än han själv och motiveringen är komplett. Garrett Roe är en värdig vinnare av Månadens spelare.

2017-02-05

