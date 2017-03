Matchboll till Brynäs

En svängig match slutade på sämsta tänkbara vis. Till slut blev Linköpings missar kostsamma och istället blev Simon Bertilsson stor matchhjälte för hemmalaget när han avgjorde i den femte perioden.

0 KOMMENTARER 91 VISNINGAR 0 KOMMENTARER91 VISNINGAR MATTIAS WALLENBERG

wallenberg.mattias@gmail.com

2017-03-24 23:09:00 wallenberg.mattias@gmail.com2017-03-24 23:09:00

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-03-24 23:09:00

Linköping

2017-03-23 22:00:00

Linköping

2017-03-23 12:48:09

Linköping

2017-03-22 02:45:00

Linköping

2017-03-20 21:34:00

Linköping

2017-03-19 17:57:42

Linköping

2017-03-18 20:17:00

Linköping

2017-03-17 22:25:00

Linköping

2017-03-16 12:23:00

Linköping

2017-03-11 17:34:00

ANNONS:

Det blev till slut en tung förlust för Linköping efter två övertidsperioder men bortaläget fick annars alla förutsättningar man behövde för att skapa sig en drömstart i den första perioden när man inom de sju första minuterna hann med att både spela powerplay och bränna ett friläge. Ju längre den första perioden gick desto bättre blev Brynäs och spelet från det gästande laget lämnade mycket att önska då man slarvade enormt mycket och det offensiva spelet bestod mest av dumpningar i rundlarna.Den andra perioden var there for the taking för LHC, man vann skotten med 6-12 och hade bud på flertalet heta målchanser men återigen blev man lidande för sin ineffektivitet. Försvarsmässigt bjöd inte lagen på något, man låg rätt i skottlinjen och sorterade ut bra men där Linköping mest dumpade i rundlarna fick Brynäs stundtals till en tung press mot Högberg.I början av den tredje utvisades Mathis Olimb och det var egentligen första gången man märkte att den påtänkta poänggöraren var med i laguppställningen. Mönstret gick igen även i den här perioden där Linköping började bra men brände sina chanser och sedan blev tillbakatryckta i slutminuterna. Både Lilja och Sylvegård var farligast framåt för bortalaget men där hela Sverige säger skjut högt på Rautio så skjuter Linköpingsspelarna hellre längs med isen.I förlängningen är det ovannämnde Sylvegård som får första läget när han är en decimeter ifrån att styra in avgörandet. Minuten efter får Mathis Olimb chansen i slottet men även den chansen gick mitt på Rautio. Båda övertidsperioderna handlade efter dessa chanser om Brynäs mot Högberg. Hemmalaget visade upp en kyla och rörlighet som var imponerande efter så många perioder och genom att vara laget som vågade hålla i pucken ägde man dessutom matchen. Innan avgörandet kom hade Müller ett riktigt guldläge efter en passning från Little men ännu en gång kom avslutet lågt och efter att Brynäs sedan vunnit sin sjuttielfte tekning hittade Simon Bertilsson s skott sin väg genom trafiken och in i nätmaskorna.En svängig match slutade på sämsta tänkbara vis. Till slut blev Linköpings missar kostsamma och istället blev Simon Bertilsson stor matchhjälte för hemmalaget när han avgjorde i den femte perioden.Efter den katastrofala inledningen av kvartsfinalserien, krigade LHC till sig sin första seger på onsdagskvällen. Reducering till 1-2 var ett faktum, men nu väntar en tuff utmaning för östgötarna, när man på fredagen gästar Gavlerinken i match 5.Med två matchers underläge var Linköping piskade till att vinna onsdagens batalj mot Brynäs i Saab Arena för att inte bli tvungna att göra det omöjliga och vända ett 3-0 –underläge för att avancera till semifinalspelet. Efter 60 spelade minuter skulle man också stå som segrare, och matchserien lever i allra högsta grad.LHC är i brygga efter två raka förluster mot Brynäs. Frågan som alla ställer sig, eller kanske redan slutat fundera över, kan Linköping vända det här?Ken Andre Olimb, Mathis Olimb, Henrik Törnqvist och Kristian Näkyvä. Fyra spelare med ödesdigra misstag som gav Brynäs motorväg till semifinal och tryckte ner sitt egna lag i det psykologiska träsket.Den stora frågan inför morgondagens match är såklart om Linköping som tyvärr får klara sig utan Sebastian Karlsson i fortsättningen har psyket och moralen för att kvittera matchserien.Det var upplagt för hockeyfest i SAAB Arena inför den första kvartsfinalen mellan Linköping och Brynäs på lördagskvällen. Drabbningen blev dock allt annat än underhållande då hemmalaget var en rejäl besvikelse denna kväll och svarade för en riktigt svag insats. Med fem minuter spelade var ställningen 0-2 och efter det blev det aldrig ens i närheten av spännande.En 52 matcher lång grundserie är över, idag spelades de första kvartsfinalerna och imorgon får ytterligare några lag göra slutspelsdebut för säsongen. Däribland Linköping och Brynäs som intar SAAB Arena i det som på förhand ser ut att bli en riktigt jämn och underhållande hockeyfajt.What a wonderful time to be alive! Nu är det bara cirka 1 dag 7 timmar, 3 minuter och 13 sekunder kvar innan slutspelet börjar på riktigt och här kommer några av våra skribenters tippningar inför kvarten.Med en vecka kvar till första kvarten och två dagars distans till sista omgångens resultat och de konsekvenser som följde kring aktuella slutspelskombatanter känns det som ett ypperligt läge att vädra några tankar kring det som komma skall för Linköpings del. LHCFans bloggare Alexander Frejd stolpar upp några viktiga faktorer inför kvartsfinalduellen med Brynäs.