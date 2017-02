Nionde raka hemmavinsten!

Hemmapubliken bjöds på ett rejält målkalas när Linköping tidigare under kvällen tog en tre viktiga poäng mot Örebro. Efter en grinig inledning så fick LHC drömstarten man behövde efter ett par matcher med tveksamt spe

Linköping fick powerplay redan i matchen andra minut och Garret Roe tog vara på det tillfället och direktsköt in ledningsmålet. Broc Little bjöd sedan publiken på ett mål ur den högra skolan när han lurar både en Örebro försvarare och Hudacek i kassen. Örebro stod upp bra under perioden och lyckades få in en reducering i slutminuterna men den första perioden avslutades med att Linköping utökade sin ledning när Roe fullkomligt bombade in sitt andra mål för kvällen. Två av två möjliga drömstarter ledde till att ledningen utökades tidigt i den andra perioden när Ken Andre Olimb från en position i slottet stötte in fyran efter passning från Roe. Den andra perioden tillhörde sen Linköping och Örebro kommer inte alls upp i samma standard som första och det märktes tydligt att uppförsbacken blev för brant av Olimbs mål.Örebro kom in starkt i den sista perioden och tvingade LHC till en timeout efter att man hade 8-0 i skott. Effektivitet uteblev dock och efter utskällningen av Tangnes lyckades man jämna ut spelet och till slut ta över matchen igen. Trots en stor skillnad i målkolumner saknades det inte drama i slutminuterna av matchen. En hel del efterslängar, fult spel och ett felaktigt mål avblåst för Broc Little var bara lite av det som hände. Istället för Little som målskytt kom det sista målet med minuten kvar. I fem mot tre hittade Näkyvä krysset och säkrade ännu en hemmamatch för Cluben.