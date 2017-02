Tegera Arena, 2017-01-31 19:00

Leksand - Linköping

2-5



Revansch i dalarna

Förra gången Linköping var på besök i dalarna blev det en oväntad men rättvis förlust, igår tog de formstarka östgötarna revansch för den kvällen.







I den andra perioden utökade Kvällen började dock inte som Linköping tänkt sig. Formstarka och med en gedigen insats mot Skellefteå senast tror jag att en vinst redan var inplanerad i de flesta spelarnas huvuden. Leksand började starkt och tog även ledningen tidigt genom Martin Karlsson. En rolig start för hemmalaget men det var även där det roliga tog slut. Gästerna kvitterade genom Jakob Lilja och kunde strax därefter gå upp i ledning genom Mathis Olimb I den andra perioden utökade Broc Little ledningen, en alldeles för lång måltorka tog äntligen slut och han gjorde det i klass med en riktig målskytt när han rundade kassen och snärtade upp pucken i bortre krysset. Leksand försökte komma ikapp i den tredje perioden men man saknade spetsen framför mål för att på riktigt kunna hota och Istället kunde Fogström utöka ledningen efter en fin framspelning av Sebastian Karlsson. Den berömda spiken i kistan satte kapten Persson i tom bur och på grund av hans tidigare historik med dalaklubben blev firandet respektfullt mot hemmalaget och deras fans. Linköping har nu åtta vinster på de nio senaste matcherna och det ser lovande ut inför torsdagens möte på hemmaplan mot Djurgården.

