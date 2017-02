Deadline day: Bergfors ut - Müller in

Vinterns mest väntade nyhet ett faktum - Linköping och Niclas Bergfors går skilda vägar.





Samtidigt står det klart att Linköping värvar den tyske landslagsmannen Marcel Müller. 28-åringen har mestadels spenderat karriären i inhemska DEL, men har även ett hundratal matcher i AHL med Toronto Marlies - och dessutom tre framträdanden för Toronto Maple Leafs i finrummet. Säsongen 2012/13 representerade han



Under deadlinedagen presenterade Fredrik Emwall ytterligare ett nyförvärv, i Jörgen Karterud, som tidigare har varit utlånad till allsvenska Västervik. Efter endast sju mål på 35 matcher väljer Linköping att bryta kontraktet med forwarden Niclas Bergfors . Den forne NHL - och KHL -spelaren sågs som en av seriens mest stjärnspäckade nyförvärv när han anlände till Cluben inför säsongen, men lyckades inte alls nå upp till de höga förväntningarna. 29-åringen, som ligger i botten av ligan över +/- (-14), stannar dock i SHL och kommer att representera Djurgården för resten av säsongen.Samtidigt står det klart att Linköping värvar den tyske landslagsmannen Marcel Müller. 28-åringen har mestadels spenderat karriären i inhemska DEL, men har även ett hundratal matcher i AHL med Toronto Marlies - och dessutom tre framträdanden för Toronto Maple Leafs i finrummet. Säsongen 2012/13 representerade han Modo Hockey - där han på 53 matcher gjorde 23 poäng.Under deadlinedagen presenterade Fredrik Emwall ytterligare ett nyförvärv, i Jörgen Karterud, som tidigare har varit utlånad till allsvenska Västervik.

0 KOMMENTARER 42 VISNINGAR 0 KOMMENTARER42 VISNINGAR REDAKTIONEN

2017-02-16

ANNONS:

Fler artiklar om Linköping

Linköping

2017-02-16

Linköping

2017-02-13 18:49:00

Linköping

2017-02-05 16:35:05

Linköping

2017-02-04 18:38:00

Linköping

2017-02-03 21:21:00

Linköping

2017-02-01 07:49:54

Linköping

2017-01-30 21:36:00

Linköping

2017-01-26 21:11:37

Linköping

2017-01-24 19:16:01

Linköping

2017-01-24 01:32:45

ANNONS:

Vinterns mest väntade nyhet ett faktum - Linköping och Niclas Bergfors går skilda vägar.Det har varit en riktigt fin start på det nya året för Linköping HC. Hittills har 2017 endast inneburit en förlust för laget från östgötaslätten. Efter den gångna veckans landslagsuppehåll återupptas nu SHL på nytt och det återstår att se om lagets positiva trend håller i sig.Årets första månad är till ända och det blev en riktigt framgångsrik sådan för Linköping HC. Därmed finns det också gott om fina prestationer att välja mellan nu när vi på redaktionen än en gång ska utse Månadens spelare.Det vanligtvis så heta rivalmötet mellan HV71 och Linköping HC hade potential att bli extra hett denna lördagseftermiddag då lagen inför matchstart befann sig på tredje respektive fjärde plats i SHL-tabellen med fyra poängs differens sinsemellan. Båda lagen hade dessutom fyra raka segrar i bagaget inför mötet och frågan var vilket lag som skulle få se sin trend brytas. Efter straffläggning stod det klart att svaret på frågan var HV71.Djurgården har hittills under säsongen varit något av en drömmotståndare för Linköping, som vunnit de tre tidigare mötena lagen emellan. Efter torsdagens match kunde konstateras att det skulle bli en fjärde och sista lagen emellan, när Linköping segrade med övertygande 4-1 hemma i Saab Arena.Förra gången Linköping var på besök i dalarna blev det en oväntad men rättvis förlust, igår tog de formstarka östgötarna revansch för den kvällen.En intressant vecka stundar för LHC. Tabellen är fortsatt tät, och när LHC nu möter två bottenlag gäller det att fokusera på rätt saker och spela hockeyn i det höga tempo man visat att man kan.Förhoppningen var hockeygodis och visst kom Linköping med gottepåsen i högsta hugg till SAAB Arena under kvällen. Man lyckades ta slut på Skellefteås vinstrad och utökade istället sin egna på hemmaplan. Fem raka matcher med vinst har det mäktats med i SAAB Arena och med samma spel som ikväll kan det komma att bli många fler.Tack vare SHL´s extremt konstiga schemaläggning får vi återigen en vecka där det bara är en match, men vilken match vi kommer få! Inte många matcher kvar och dessutom mot ett lag som krigar tillsammans med Linköping om en direktplats till slutspelet.Under säsongens två tidigare möten lagen emellan hade en vinst vardera delats ut. Under lördagens batalj var det Linköping som skulle dra det längre strået, helt klart tungt för jumbon Rögle som desperat kämpar för att ta sig ifrån bottenträsket i ligan.